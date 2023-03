Jesper har pudset og pudset i 30 år og er lykkelig hver eneste dag

HJØRRING:- Det allerbedste, det er når jeg kommer over i værkstedet om morgenen. Her dufter af messing og der er altid masser af spændende opgaver. Så tænder jeg for radioen og tænker lidt over, hvad jeg skal gå i gang med ... og så går resten af dagen af sig selv.

Det fortæller Jesper Christiansen om det, han beskriver som sit lykkelige arbejdsliv, der tog sin begyndelse, da han 1. april 1993 overtog et gørtlerværksted i Hjørring.

Dengang arbejdede han som værktøjsmager hos Georg Jensen, men hørte ad omveje, at gørtler Arne Larsen ville sælge sit værksted på grund af sygdom - et værksted, som har eksisteret i Hjørring i over 100 år på forskellige hænder.

- Jeg var solgt på stedet. Der duftede af messing, og det var tydeligt, at man som gørtler bruger den nødvendige tid til at gøre tingene ordentligt. Det var lige mig, siger han om startskuddet på foreløbig 30 års kærlighed.

Hvad laver en gørtler En gørtler er en håndværker der fremstiller og reparerer genstande af messing, kobber, bronze eller sølv, f.eks. navneskilte, dørgreb, beslag eller lysekroner. Arbejdet har ofte et kunstnerisk og kreativt præg. Kilde: Jesper Christensen

Nyt er ikke altid det bedste

Der er ikke rigtig noget nyt i Jesper Christiansens værksted. Han selv er blevet 55 år, alt hans værktøj er gammelt, en del endda meget gammelt og de ting, han reparerer, har også en alder, hvor de trænger til en kærlig og kompetent hånd. Og lige præcis sådan en har Jesper Christiansen som en af meget få i Danmark.

- Det med at få gamle ting til at skinne og fungere igen er der en helt særlig tilfredsstillelse i. At blive ved med at pudse og regere, indtil det ikke kan blive bedre. Og så elsker jeg at arbejde med messing, sølv og kobber. Det er bløde metaller, som er nemme at forme og arbejde med, siger han.

- Som kunde glemmer man aldrig kvaliteten af noget man har købt, men man glemmer prisen. Det princip har jeg drevet forretning efter, siger Jesper Christiansen. Foto: Bente Poder

Opskriften på Jesper Christiansens lykkelige arbejdsliv har været ret enkel. Nemlig at vide hvad man har lyst til at beskæftige sig med og holde fokus på det.

Herregårde, kirker og stadig flere private

De fleste af Jesper Christiansens kunder er menighedsråd og ejere af herregårde, som skal have repareret og pudset lysekroner, lysestager og andre antikke sager.

- Og så er det blevet stort at få repareret gamle dørhåndtag og låse. Mange vil gerne betale for at kunne bevare de gamle i stedet for at købe nye, siger Jesper Christiansen om en ny trend, som han med kyshånd har taget til sig.

Der er ikke mange nye ting i Jesper Christiansens værksted. Slibemaskinerne købte han af Georg Jensen, da de lukkede i Hjørring, og selv om de er omkring 100 år gamle, fungerer de perfekt og går aldrig i stykker. Foto: Bente Poder

- Der er jo masser af kvalitet i gamle låse og dørhåndtag, og de kan som regel repareres ved at udskifte ganske få dele. Til gengæld skal de have masser af omsorg og kærlighed og det får de så, siger han.

- Jeg har haft det godt

Når Jesper Christiansen kigger tilbage på sine 30 år som gørtler, er det ren arbejdsglæde, der stirrer tilbage.

- Jeg har haft en kundekreds, som har været og er villig til at betale for kvalitet og ordentligt håndværk og jeg har kunnet lave tingene ordentligt og til bunds og mere kan jeg ikke forlange, siger han.

I enkelte perioder har Jesper Christiansen taget så mange ordrer ind, at der har været plads til en ansat. Men det er slut. I dag er Jesper alene i værkstedet. Og sådan er det bedst ... med den lille tilføjelse, at Jespers yngste søn ind i mellem arbejder i værkstedet om aftenen og i weekender, mens han læser til maskinmester.

- Jeg trives bedst med at arbejde alene. Og glæder mig til at begynde på arbejdsdagen. Hver eneste dag. Og mere kan man vel ikke forlange, siger den glade gørtler.