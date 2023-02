Jørgen er glad for ny kystsikring: - Tidligere ville jeg have haft ondt i maven

NR. LYNGBY: Jørgen Jørgensen, der bor 22 meter fra skrænten ned til strand og hav i Nr. Lyngby, vil nok holde lidt ekstra øje med vejret, stranden og kystsikringen i de kommende timer. Men det er ikke, fordi han er bekymret - han har nemlig sammen med en gruppe borgere i området lavet kystsikring med pil.

- Om tre timer kan vi ikke komme herned. Så står vandet op, sagde han, da han ved kvart i elleve-tiden viste rundt nede på stranden.

Stormen Otto kommer fredag eftermiddag, men i Nr. Lyngby er Jørgen Jørgensen ikke bekymret, selv om han bor 22 meter fra skrænten. Foto: Torben Hansen

Her kan man se rækkerne af pil, som er blevet sat i 2018. De er sat meget tæt som et hegn, og nogle af dem går helt ned til tre meters dybde. Jørgen Jørgensen fortæller, at den form for kystsikring også bruges i Holland og Tyskland, og erfaringerne fra Nr. Lyngby er rigtig gode.

- Skrænten er stadig intakt som for fem år siden, fortæller Jørgen Jørgensen.

Sidste år stod pilesikringen også godt imod stormen Malik. Der blev slået nogle huller i pilehegnet, men det kunne repareres.

Sådan ser kystsikringen lavet med pil i Nr. Lyngby ud. Foto: Torben Hansen

Før den nye kystsikring var det ellers ved at være kritisk med skrænten.

- Der røg tre meter på 11 måneder. Og Egon tog fem meter på halvandet døgn, husker Jørgen Jørgensen.

Han har haft huset siden 1993.

- Dengang havde jeg 48 meter til skrænten. I dag har vi 22 meter, og det har jeg haft siden 2018, fortæller Jørgen Jørgensen.

Og det er fantastisk, oplever han.

- Tidligere ville jeg have haft ondt i maven med den her vejrudsigt, husker han.

- Jeg havde jo sagt til ungerne, at de skulle fraskrive sig arv og gæld. Det skal de ikke mere, smiler Jørgen Jørgensen.

Han holder stadig øje med, hvordan Otto arter sig.

- Men jeg spekulerer ikke på det på en bekymrende måde. Overhovedet ikke, fortæller Jørgen Jørgensen.

Han er glad for livet på kanten og nyder sin udsigt. Så meget, at han mange aftener har en særlig opgave: Han spiller solen ned med sit jagthorn, de de dage, hvor den kan ses.

- Nogle gange er der ikke en sjæl andet end min hustru. Andre gange er der over 100.