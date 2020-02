Jon har fat i den lange ende: Unge splejses med de rigtige virksomheder

Jon er frygtelig træt. Han sidder på sit teenageværelse i hjemmet i Hirtshals og spiller computer, og sådan går det meste af fritiden. Han har ikke energi til meget andet, og ud over den fysiske træthed er han også træt af skolen. Jon har noget ordblindhed, som gør det svært i skolen og det er ikke bare almindelig teenage-træthed, der dræner ham for energi. Det viser sig, at han har en sygdom, der tapper ham for kræfter og sætter hans fremtidsdrømme på vågeblus.

Starter som fejedreng