Jonna har ikke holdt ferie fra kattene i 22 år: - Pludselig ændrede alt sig

HJØRRING:Når det bliver koldt med frostgrader, bliver der ekstra travlt på kattehjemmet. Folk tror, at den omstrejfende, mjavende kat nok er i fare for at bukke under, så de forbarmer sig over den og indleverer den som hjemløs kat på kattehjemmet Bæklund.

- Der er mange, der mener, at katte ikke kan tåle kulde, men det kan de altså godt, fastslår indehaver af kattehjemmet Bæklund nord for Hjørring, Jonna Fals, der har et klart budskab:

- Lad dem være! Hvis en voksen kat er forholdsvis velnæret og ser ordentlig ud, skal den nok klare sig, og så har den sikkert et hjem et sted, så lad også være med at fodre dem. Det er selvfølgelig anderledes med små killinger og meget forhutlede katte, forklarer Jonna Fals.

Lederen af Hjørring Kattehjem, Jonna Fals, føler sig svigtet af Dyrenes Beskyttelse. Foto: Bente Poder

Fyldt op

Hun har lige nu 30 katte, og det er væsentlig flere end hun egentlig har plads til på kattehjemmet. Derudover driver Jonna Fals også en kattepension med 20 pladser, hvor man kan få sin kat passet, mens man er på ferie. Det er kattepensionen hun lever af, mens kattehjemmet er for hjemløse katte, der søger et nyt hjem, og det bygger primært på hjælp fra frivillige og private donationer til at dække bl.a. dyrlægeregninger og foder.

Jonna Fals startede arbejdet på Bæklund i år 2000, og der har været travlt lige siden. Arkivfoto

- Ja, der er travlt. Jeg har ikke holdt ferie i de 22 år, vi har haft Bæklund, og det har også til tider været nogle forbandet hårde år, men jeg elsker jo katte, og at se en sølle kat blive sund og rask og få et nyt hjem, det er det hele værd, siger Jonna Fals, der ofte må ud i et større detektivarbejde for at finde ud af, om en kat rent faktisk er hjemløs eller har en ejer, der savner den.

Det er det hele værd at give en forhutlet kat et nyt godt hjem. Arkivfoto: Bente Poder

Hun får kattekillinger ind, der er fundet på bunden af en container fyldt med glasskår, en eventyrlysten kat, der har gemt sig i en trailer og taget turen fra Sindal til Løkken, og for et par år siden den utrolige historie om katten Pjevs, der var væk i 11 år og så pludselig vendte tilbage.

Der var flere planer, da Jonna Fals i år 2000 købte ejendommen Bæklund sammen med sin mand Henrik. Ud over arbejdet med katte har Jonna Fals nemlig også en stor passion for zoneterapi, og der blev også indrettet klinik på ejendommen.

Lyn fra en klar himmel

I 2006 ændrede tingene sig imidlertid dramatisk, da Jonnas mand Henrik pludselig faldt om med hjertestop.

- Hele min tilværelse blev brat ændret og det var et stort tab og en svær tid. Flere i min familie mente, at jeg så skulle flytte ind i et bette hus inde i byen. Men med stor hjælp fra bank, advokat og kæmpe støtte fra de mange mennesker, der kommer her, blev jeg hjulpet igennem og kunne køre kattehjem og pension videre, fortæller Jonna Fals.

Henrik Petersen døde pludseligt i 2006, og så stod Jonna Fals alene med driften arkivfoto

Et samarbejde med Kattens Værn sluttede i 2008. De mente ikke, at der var brug for Bæklund mere, men de mange frivillige og støtter omkring kattehjemmet ville det anderledes, og der blev i stedet dannet en venne-forening, som skaffer midler til den fortsatte drift.

Jonna Fals har under corona-nedlukningen måttet opgive sin klinik for zoneterapi, og det var også tæt på at tage livet af kattepensionen, men den kører nu igen på fuld tryk. For nylig var der 100 mennesker forbi Bæklund til et åbent-hus arrangement.

- Det er den store opbakning, der får mig til at fortsætte. Men jeg er blevet 67 år, og det er ved at være tid til at gå på pension. Jeg er så småt begyndt at lede efter yngre kræfter, der kunne tænke sig at køre Bæklund videre, fortæller Jonna Fals.