Jubel i Ørnereservatet: Ugelang jagt afblæst

ASDAL:En ugelang jagt på den 26-årige havørn Vikna er afsluttet.

Mandag eftermiddag modtog Peter Wenzel, indehaver af Ørnereservatet i Tuen, et opkald fra en landbrugsfamilie i Asdal nær Hirtshals, som havde spottet den midaldrende havørn på deres mark.

Det var nærmest på minuttet syv dage efter, at Vikna forsvandt under en træningstur, hvor han endte i luftkamp med to unge, vilde havørne.

- Familien havde været i marken og arbejde og set ham sidde og spise derude. De havde været helt tætte på ham og endda taget nogle billeder også, fortæller en lettet Peter Wenzel, som lynhurtigt fandt frem til Asdal.

Her fik han også hurtigt øje på den nordatlantiske havørn, han har kendt, siden ægget klækkede. Vikna er søn af ørnereservatets allerførste par, Nøkke og Jette, der er stamforældre til alle reservatets havørne.

- Han var lidt sky i det og fløj op i et træ. Så satte jeg mig ned i græsset og talte stille og roligt til ham. Kort efter kom han ned, og efter en halv times tid fik jeg ham over på en handske, fortæller Peter Wenzel.

Vikna, 26-årig nordatlantisk havørn, er en af i alt 19 ørne, der lever i Ørnereservatet i Tuen. Foto: Ørnereservatet

Han fik derefter Vikna videre over i en transportkasse, og netop nu sidder den velvoksne fugl i en voliere i Ørnereservatet, hvor han vil være under observation i de kommende timer.

- Alt ser fint ud. Han virker fuldstændig frisk, men nu holder vi lige øje med ham og håber ikke, han har spist nogle forkerte ting. Men han er glad - det kan jeg se på ham, siger Peter Wenzel.

Siden det blev kendt, at Vikna var fløjet hjemmefra, har han modtaget massevis af tips og observationer fra nær og fjern fra folk, der mente at have set Vikna.

På den måde har Peter Wenzel og hans folk kortlagt, at havørnen har været rundt i Tannisbugt, Råbjerg Mose ved Ålbæk Bugt, Bindslev for til sidst altså at blive fundet og indfanget ved Asdal.

- Vi har kørt rigtigt meget rundt og været i naturområder fra Hirtshals over Frederikshavn og til Skagen, ligesom Natustyrelsen har givet os lov til at køre ind i de områder, som normalt er lukket. Så også tak til dem, lyder det fra en glad, lettet og taknemmelig Peter Wenzel, som mandag eftermiddag på Ørnereservatets Facebookside kvitterede for hjælpen til at lokalisere Vikna.

- Vi har mærket, at det er noget, folk virkelig er gået op i. Vi har fået virkelig mange henvendelser, og lige pludselig fik vi så den afgørende. Ventetiden har været ufattelig svær, for lige så snart der går længere end fire-fem dage, kan der være sket alt muligt, og så begynder tankerne at køre, fortæller en glad Peter Wenzel.

Ørnereservatet slår 12. april dørene op til en ny sæson.

Og bliver Vikna klar til det?

- Ja, han er i hvert fald ikke kommet i dårligere kondition, siger Peter Wenzel.