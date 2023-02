Jubel i stationsby, da butik åbnede: Nu er der låst med papskilt i døren

PMU (Praktisk Medhjælper Uddannelse har en række forskellige værksteder til elever med indlærings- og funktionsmæssige udfordringer og har ellers base på Ole Rømers Vej i Sindal.

Der går 45 elever på PMU, som også driver botilbud til de fleste af eleverne.

Ved at arbejde i de forskellige værksteder - og eksempelvis betjene kunder i Nørregade - forsøger man at geare de unge til på sigt at kunne komme videre i anden uddannelse eller job, ofte på særlige vilkår.

Ejendommen i Nørregade er blevet købt af møbelhandler Erling Christensen, og den har PMU så efterfølgende lejet.