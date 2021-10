Jubilæum markeres med ambitiøst show

HJØRRING:Der er lagt op til et brag af et show, når Hjørring Sommerspil den første weekend i november indtager scenen på Vendelbohus.

Det er efterhånden 30 år siden, at sommerspillet pustede nyt liv i den gamle friluftsscene ved Sct. Knuds Kilde - og jubilæet bliver altså nu markeret med et stort show, hvor publikum får lov til at genopleve nogle af de succeser, der har indtaget scenebrædderne gennem årene.

- Vi laver det her show, fordi vi gerne vil sige tak til hjørringenserne for, at de har bakket op om sommerspillet gennem alle årene. Det bliver jo nærmest lidt som et sammendrag af de 30 år, der er gået, fortæller Benjamin W. Lannerö, der er instruktøren bag jubilæumsshowet.

Jubilæumsshowet kommer blandt andet til at indeholde smagsprøver fra Sommer i Tyrol, Annie Get Your Gun, Sound Of Music, Grease, Skatteøen, Atlantis, My Fair Lady, Ronja Røverdatter og mange, mange flere.

Sommer i Tyrol var i 1992 det første stykke i regi af Hjørring Sommerspil. Arkivfoto: Grete Dahl

- Minder om Disney-show

- På en måde kommer det til at minde om Disneys juleshow, hvor der præsenteres en række af gamle klassikere - hvorefter der sluttes af med, at vi viser lidt nyt fra næste års sommerspil, siger Benjamin W. Lannerö.

Om Hjørring Sommerspil Den lokale teaterildsjæl Ernest Petersen havde længe haft kig på friluftsscenen, der lå ubenyttet hen i anlægget, Sct. Knuds Kilde. Men det var først i 1991 efter en tur til Berlin, hvor de spillede ”Sommer i Tyrol”, at der for alvor kom skub i tingene. Efter hjemkomsten tog han fat i gamle teatervenner, og i oktober 1991 blev "Hjørring Sommerspil" etableret som selvejende institution med en bestyrelse på syv medlemmer. Oprindeligt går anlæggelsen af Sct. Knuds Kilde-anlægget helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, hvor Lønborg Friis besluttede, at der skulle gøres noget ved området. Han sørgede for at kilden i 1903 blev renset op, og han offentliggjorde en idé om at plante bakkerne ved Kilden til. Den idé var Jørgen H. Nielsen og Vendsyssel Tidendes Vilhelm Carlsen med på, og de fik byrådet til at vedtage det. Der blev plantet træer i foråret 1904, hvor man også udgravede dammen. Friluftsteateret blev opført langt senere. I juli 1943 blev det indviet med en opførelse af det romantiske syngestykke “Molboerne”. Det oprindelige anlæg havde plads til 4500 tilskuere. Anlægget blev efter etableringen af "Hjørring Sommerspil" i 1991 renoveret. Arkitekt Poul Schouboe tegnede den “nye” friluftsscene, hvor bænkene med plads til 1500-2000 tilskuere blev sat op. Friluftsscenen havde forud for renoveringen ligget ubenyttet hen siden der senest 1950-1960 var lidt aktivitet på scenen med blandt andet gæstespil fra Det Kongelige Teater. Hjørring Sommerspils første opsætning havde premiere 26. juni 1992. Her sad godt 800 tilskuere klar til premieren på̊ ”Sommer i Tyrol” - samtidig med at Danmark besejrede Tyskland med 2-0 i finalen om Europamesterskabet i fodbold. Mens fodboldlandsholdet skrev fodboldhistorie i Gøteborg, skrev Hjørring Sommerspil lokalhistorie i Skt. Knuds Kilde i Hjørring. VIS MERE

Jubilæumsshowet kommer ifølge instruktøren til at byde på nogle af de sangere og dansere, som Hjørring Sommerspil har kunnet præsentere gennem årene - og i tilgift får publikum udleveret et flot program, hvor der er udpluk fra samtlige forestillinger og blandt andet også en fortælling om historien bag Hjørring Sommerspil.

Der bliver i øjeblikket øvet på livet løs for at blive klar til det store jubilæumsshow for Hjørring Sommerspil. Privatfoto

Jubilæumsshowet på Vendelbohus bliver i øvrigt bundet sammen af bysbarnet Johannes Langkilde. Den i dag kendte tv-vært sad faktisk selv som trompetist i orkestergraven ved de to første forestillinger i 1992 og 1993 (Sommer i Tyrol og Annie Get Your Gun).

Billetter på hjemmeside

Man kan i øjeblikket - på hjemmesiden for Hjørring Sommerspil - købe billetter til de to shows. De finder sted henholdsvis 6. og 7. november.

- Vi kan roligt love folk en oplevelse, de sjældent vil glemme. Vi bruger faktisk ligeså meget energi på at iscenesætte disse to shows, som vi normalt ville bruge på at forberede et helt sommerspil. Men corona har jo også givet os lidt ekstra tid, siger Benjamin W. Lannerö med et smil - og en henvisning til, at det de seneste to år ikke har været muligt at afvikle sommerspillet på friluftsscenen i Sct. Knuds Kilde.

Hjørring Sommerspil satser i 2022 på at være tilbage på friluftsscenen. Det bliver med musicalen Hairspray, der opføres ti gange i perioden 29. juni til 8. juli 2022.

Som nævnt gives der en smagsprøve på Hairspray ved jubilæumsshowet.

Hjørring Sommerspil opførte i sommeren 2019 musicalen "Grease" på friluftsscenen. Sidenhen har sommerforestillingerne været aflyst på grund af corona-situationen. I 2020 lykkedes det dog trods alt at opsætte "Den Indbildt Syge" i gården bag Vendsyssel Kunstmuseum. Arkivfoto: Henrik Louis