Jubilæums-dyrskue i Hjørring aflyst

HJØRRING:Som konsekvens af myndighedernes COVID-19 strategi for genåbningen af Danmark, må LandboNord nu aflyse dette års Hjørring Dyrskue Fødevarer & Frilandsliv, der skulle have været holdt 19. og 20. juni 2020. Skuet kunne ellers have markeret 175 års jubilæum i år.

Det oplyser LandboNord i en pressemeddelelse.

- Vi i bestyrelsen havde frygtet, at vi desværre kunne blive nødt til at tage beslutningen om at aflyse årets dyrskue i Hjørring, hvor vi blandt andet skulle have markeret skuets 175 års jubilæum. I sidste måned måtte LandboNord aflyse dyrskuet i Fjerritslev, så coronavirus har i den grad fået vendt op og ned på det hele. Men alle involveredes sundhed og sikkerhed - udstillere, gæster, frivillige og arrangører, har, som altid på dyrskuerne, førsteprioritet, siger Lars Mellemkjær, der er formand for dyrskuet.

Selv om aflysningen kommer som en skuffelse, så har Lars Mellemkjær en opfordring til alle nordjyder.

- Hjørring Dyrskue Fødevarer & Frilandsliv er ikke bare to tilfældige dage i juni. For mange af os involverede er det en livsstil, hvor vi har mulighed for at mødes med hinanden, samarbejdspartnere og ikke mindst resten af befolkningen. Det vil der fortsat være behov for. Derfor vil jeg opfordre alle til fortsat at holde kontakten og dialogen med hinanden, og så er jeg sikker på, at vi nok skal få et brag af et dyrskue til næste år, siger Lars Mellemkjær.

Formanden for dyrskuebestyrelsen, Lars Mellemkjær.

Til NORDJYSKE Medier oplyser formanden endvidere, at man ikke ser ud til at får økonomiske skrammer i lakken på grund af aflysningen.

- Vi har nok lurepasset lidt og sørget for ikke at sætte alt for meget i gang. Men der vil selvfølgelig være nogen foreninger - der hvert år løser opgaver for os i forbindelse med dyrskuet - som kommer til at miste en indtægt, påpeger han.

Dyrskuet i 2021 er sat til at blive holdt fredag og lørdag 18. og 19. juni.

Og her regner man med på en eller anden måde at markere jubilæet et år forskudt, oplyser Lars Mellemkjær.