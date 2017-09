Jubler over sæsonstart

FODBOLD: Vendsyssel FF hentede lørdag en flot udesejr mod FC Roskilde på 2-0, og dermed cementerede holdet andenpladsen i NordicBet Ligaen, hvor holdet nu blot er to point efter duksen Vejle.

Og samtidig kunne holdet glæde sig over to gode debutindsatser fra henholdvis angriberen Yao Dieudonne og forsvarsspilleren Kristian Riis, der begge var vigtige for, at de tre point kom i hus. Dieudonne som manden, der åbnede målscoringen, og Kristian Riis som stærkt defensivt anker efter pausen.

- Jeg er ovenud lykkelig for vores sæsonstart. Vi har skiftet 15 ud af 22 spillere i truppen, og samtidig er gennemsnitalderen gået fra at være omkring til 30 til nu at være omkring 23 år, så vi har skåret syv år det. Så at vi efter alt det stadig kan stå med 14 point for syv kampe, det er fantastisk, og jeg er virkelig stolt af holdet, siger cheftræner Erik Rasmussen.

- Jeg var ikke tilfreds med defensiven i første halvleg, hvor vi gav for meget væk. Men det fik vi for alvor stabiliseret i anden halvleg ved at skifte Kristian Riis ind i pausen. Og så synes jeg faktisk, når man ser anden halvleg, at sejren var helt fortjent, for der skabte vi virkeligt store chancer, siger Erik Rasmussen.