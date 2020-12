Julefrokost i coronaens tegn: Socialt udsatte nød en særlig dag

HJØRRING: Som så ofte før, så var der indbudt til julefrokost i hyggelige rammer for socialt udsatte borgere i Hjørring Kommune.

Omkring 30 til 35 borgere havde valgt at takke ja til invitationen om at komme forbi og nyde en dag i godt selskab og med god mad.

Modsat vanlige rammer, så foregik dette års julefrokost for de sociale udsatte i Hjørring på Den Blå Sociale Café i Kongensgade. Normalt var det ellers hos Bone’s, at de socialt udsatte borgere blev bespist.

- Vi har valgt at flytte det herned for at kunne overholde forsamlingsforbuddet. Hvis vi havde afholdt arrangementet i Bone's-restauranten kunne vi kun tage imod 10 personer, fortæller indehaver, Ole Søndergård, som ejer restauranten i Hjørring sammen med sin kone Ulla. Han er desuden også formand for Hjørring Handel.

Kjeld Andersen - i kørestolen - får serveret kylling af Bone's-indehaver, Ole Søndergård.

Caféen er almindeligvis et værested for de socialt udsatte, og mange af disse tilbringer en stor del af deres hverdag. Men selvom julefrokosten foregik i vante omgivelser, så var den indrettet til lejligheden i form af et gavebord, der fyldte hele bordet.

- Der er gaver fra stort set hele byens handelsliv, der har valgt at bakke op om dette arrangement, siger Bone's-indehaver, Ole Søndergård.

Der blev serveret spareribs til julefrokosten. Foto: Bente Poder

Kjeld Andersen har flittigt benyttet caféen gennem 12 år, og han er derfor en af de mange stamgæster, som sætter stor pris på arrangørernes gode hjerter.

- Det betyder utrolig meget. Jeg er glad for, der stadig er en julefrokost arrangeret på trods af coronavirus. Selvom det ikke foregår på Bone's, hvor man jo ikke lige kommer hver dag, så er jeg sikker på, det nok skal blive hyggeligt, siger han.

- Det er dejligt, at byens handelsliv vil være med til at gøre en forskel for os, som ikke har så meget, uddyber Kjeld Andersen.

Susanne Houmøller, der har fungeret som frivillig i caféen gennem 23 år, har også dette år været en stor drivkraft for at få arrangement til at lykkes.

- Det er ubeskriveligt, hvad dette arrangement betyder for vores brugere. Det er noget, mange ikke kan undvære. Vi har gjort meget for at leve op til alle restriktionerne, og det indebærer, at alle herinde bærer mundbind, når de står op og spritter af. Personalet gør også ekstra rent, fortæller hun.

Susanne Houmøller fortæller også, at caféen trods dens store betydning og mange brugere, der er bredt fordelt på alder, endnu ikke har haft et coronatilfælde.

Maden stod Bone's dog stadig for. På menukortet var der blandt andet spareribs, bagte kartofler og kylling, mens der også blev serveret læskende drikke fra Royal Unibrew.