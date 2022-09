Julelysene bliver tændt i kortere tid - der er stadig god tid til at kysse

HJØRRING Julebelysningen giver meget mere, end den tager – og koster mindre end du tror. Sådan forklarer Hjørring Handel i få ord deres beslutning om fortsat at tænde julebelysningen i år omend i mindre skala.

Sådan skriver Hjørring Handel om julelys



- Vores detailhandel har det utrolig svært nu – først pandemien og nu inflation og energikrise. Vi skal hjælpe og gøre alt, hvad vi kan for at redde vores detailhandel, og alle de mennesker der arbejder her. En ”sort” by uden julebelysning vil gøre det modsatte. Vi ved at julebelysningen har en direkte effekt på, hvordan julehandlen og restaurationslivet går, og dermed deres chance for at komme igennem denne krise, som rammer meget hårdere end pandemien de sidste 2 år, siger handelschef Rikke Ejsenhardt.

I 2021 blev Hjørring Årets juleby i Danmark.

- Det er vi naturligvis stolte af – og det forpligter også. Julen er hjerternes fest. Der hvor vi skruer op for hyggen, for samværet og der hvor vi lige standser op – og sender hinanden en positiv tanke. Vi har brug for det mere end nogensinde før i disse tider, mener Rikke Ejsenhardt.

Men Hjørring Handel vil også vise samfundssind ved at slukke julebelysningen i nogle perioder af døgnet.

- Vi slukker julelysene i det lyse timer om dagen, slukker om natten og opsætter færre elementer

Den kortere tændingsperiode er kl. 6.00-9.00 og igen kl. 15.00-22.00. De farvede kugler i Østergade nedtages, samme gælder for kuglerne i Strømgade og 2 lys juletræer opsættes ikke. Juleskoven med juletræskæder på Springvandspladsen opsættes ikke.

Til gengæld bliver juleudsmykningen hyggeligste oplevelse tændt. Kyssetræet vil være tændt kl. 6.00-22.00. - Træet i dagtimerne er til stor glæde for mange børn i kommunen, og skaber glæde, smil og grin dagligt, forklarer Rikke Ejsenhardt.

Og så er der det med prisen.

Hjørring Handels nye julebelysning består af LED-teknologi og er ekstremt energieffektiv.

- Julebelysningen er på så lavt et strømforbrug, at det max. vil koste 14.000 kr. for hele perioden, hvilket svarer til 30 kroner i timen, hvis vi regner med en Kwh på fem kroner, forklarer events-og aktivitetschefen og tilføjer:

- Skulle situationen tilspidse yderligere, og der bliver mangel på strøm, så indretter vi os naturligvis herefter.

Julebelysningen tændes traditionen tro 4. november, hvor de vil være tændt fra kl. kl. 17.00-22.00.

Oplevelsespunkterne nedtages inden nytår og resten lige efter nytår.

Det er Hjørring Handel og altså dermed medlemmerne af foreningen, der blandt andet tæller en lang række butikker, restaurationer, varehuse og liberale erhverv, der betaler for julebelysningen.