Jura trumfer sundhedshensyn: Ulovligt da hospital genindførte besøgsforbud

HJØRRING:Selv om Hjørring Kommune de seneste dage fremstår blodrødt på Danmarkskortet over de steder, der er hårdest ramt af coronasmitte, var det uden hjemmel i loven, da ledelsen på Regionshospital Nordjylland tirsdag besluttede at genindføre besøgsforbud på hospitalet.

Det bekræfter Henrik Larsen, direktør for Regionshospital Nordjylland, som også har skrevet om situationen på sin Facebookside.

- Vi var i starten af denne uge stenhårdt fokuseret på de sundhedsfaglige vinkler med det smittetryk, der var lige udenfor sygehusets døre her i Hjørring. Først bagefter fik vi læst på de mere juridiske dele af festen, og der kan vi så konstatere, at en sådan beslutning er det kun centrale sundhedsmyndigheder, der kan træffe. Det bliver vi nødt til at rette os efter.

Den skærpede coronasituation i Hjørring er udsprunget af et stort udbrud på et plejecenter i Sindal, hvorfra det har bredt sig til flere skoler i både Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune - og sågar til i hvert fald én minkfarm i området.

Nu må Regionshospital Nordjylland i Hjørring åbne dørene igen og tillade både besøgende og ledsagere at træde indenfor igen.

Har I spurgt de centrale myndigheder, om I kan gennemføre besøgsforbuddet?

- Nej, det kan vi ikke. Det er dem, der skal gøre det.

Har I så opfordret dem til at gøre det?

Henrik Larsen, direktør for Regionshospital Nordjylland, må erkende, at hospitalet ikke selv kan indføre besøgsforbud. Arkivfoto: Torben Hansen

- Vi regner med, at de følger tæt med i situationen i Hjørring i det hele taget, for vi er vidende om, at de er meget involveret i at følge med i smittetrykket i Hjørring. Vi kan også godt se, at smittetrykket er her, så det her er udtryk for, at det er enormt vigtigt, at vi alle sammen husker dels hygiejne, men også afstandsregler. Det er især på hospitalets fællesområder, vi har problemet, siger Henrik Larsen og peger især på venteværelser til modtagelsen, røntgen og diverse venterum til ambulante faciliteter.

- Det er i høj grad der, vi har udfordringen, og det er der, vi nu appellerer til, at vi alle skal huske reglerne.

Hvilke reaktioner har I mødt på, at I genindførte besøgsforbuddet?

- Da vi indførte det, var de relativt få reaktioner, vi fik, at det kunne folk godt forstå - men at det sagt på nordjysk var trælst. I dag har det mere været fagfolk, der har sagt, at de var trætte af, at jura og sundhedsfaglighed på den måde støder sammen, siger Henrik Larsen til NORDJYSKE.

NORDJYSKE har forsøgt at få Styrelsen for Patientsikkerhed til at svare på, om de har konkrete overvejelser i forhold til særlige adgangsregler for hospitalet i Hjørring. Det har styrelsen endnu ikke svaret på.