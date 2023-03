Kæmpe sejler igen - prikken over i'et var tre gigantiske lagkager fra Morfar

HIRTSHALS:Color Lines SuperSpeed 1, der normalt sejler mellem Hirtshals og Kristiansand, har været på et længere "ferieophold" i Danmark, hvor den har pustet ud uden passagerer.

Skibet, der blev bygget på et finsk værft i 2007 og moderniseret i 2011, trængte igen til at blive vedligeholdt og opgraderet, oplyser Color Line:

Vinduer, møbler, tæpper og gulv er udskiftet, der er udført vedligeholdelsesarbejde på de to Rolls-Royce hovedpropeller, og så er der installeret nyt computersystem og skiftet olie - bare for at nævne nogle af opgaverne.

Arbejdet er faldet sammen med, at færgen efterhånden har været på farten i 15 år, og det fejrede det norske rederi.

Foto: Marianne Mortensen

I forvejen leverer Morfars Køkken i Tornby frokost til Color Lines ansatte i termnal, cargo og lager, men onsdag havde Marianne Mortensen fået en ekstra ordre på grund SuperSpeed 1: Tre gigantiske lagkager til godt 150 ansatte blev således leveret for at markere dagen.

Foto: Marianne Mortensen

SuperSpeed 1 har nu genoptaget sejladsen; den kan transportere 2.315 passagerer - og 750 biler og sejler fra Hirtshals til Kristiansand på kun 3 timer og 15 minutter.

Færgen er bygget på Aker Yards, Rauma, Finland.