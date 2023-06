Kæmpemaskiner for millioner på Hjørring Dyrskue: Her er tre af de vildeste

HJØRRING:Landbruget bruger nu om dage virkelig store og avancerede maskiner, og det kunne man også se på Hjørring Dyrskue, som kører fredag 16. og lørdag 17. juni.

Gæsterne kan se en masse forskellige dyr, men der er også en stor udstilling af landbrugsmaskiner, og udstillerne var klar til at vise deres nogle gange milliondyre maskiner frem.

Her er tre af de vildeste maskiner, som Nordjyske fandt på dyrskuepladsen.

1 Kæmpemaskine hjælper i presset høsttid

Denne mejetærsker kan virkelig få noget fra hånden. Foto: Martin Damgård

Funktion: Mejetærsker

Pris: Cirka 3,5 millioner kroner

Tophastighed: 30 kilometer i timen

Ejer/udstiller: Farmas i Brønderslev

- Den kan køre op til 500 hektar, og når landmanden har 500 hektar, er det en presset tid i høsten. Typisk er der ti høstdage i Nordjylland, så skal det sker noget, fortæller Preben Iversen, der er salgskonsulent hos Farmas.

De sælger omtrent 10-12 af den slags mejetærskere om året, og på dyrskuet får de snakket med mulige købere. Den fås med forskellige former for udstyr.

2 Selvkørende gyllemaskine klarer opgaverne uden traktor

Her har vi en selvkørende gyllemaskine. Foto: Martin Damgård

Funktion: Selvkørende gyllemaskine

Pris: Cirka 5 millioner kroner

Tophastighed: 40 kilometer i timen

Ejer/udstiller: Svend Aage Christiansen Maskinstation i Jerslev

- Det er en selvkørende gyllemaskine, hvor der er monteret gyllenedfældere, som putter det ned i jorden. Den kører typisk i sortjord og om foråret også på græs. Den skærer riller i græsset og lægger gyllen ned, forklarer Niels Jørgen Sørensen, der er kørselsleder hos Svend Aage Christiansen.

At den er selvkørende vil dog ikke sige, at den kører af sig selv - men at der er en motor på.

- Den har selv en motor kontra en almindelig gyllevogn, som du skal finde en traktor til. Normalt har man en traktor med en gyllevogn bagpå, fortæller Niels Jørgen Sørensen.

Maskinen er ikke på dyrskue med henblik på salg, men maskinstationen bruger den, når de er ude at udføre opgaver hos kunder.

3 Kæmpemaskine sikrer varme til nordjyderne

Denne maskine laver flis til varmeværker. Foto: Martin Damgård

Funktion: Flishugger

Pris: Cirka 6 millioner kroner

Tophastighed: 80 kilometer i timen

Ejer/udstiller: Skovbygaard i Vester Hjermitslev

- Det er en flishugger, der laver flis til varmeværker, så alle i Nordjylland, der har fjernvarme, kan få varme. Vi fælder træer fra skoven og kører ud til bilfast vej, så laver den flis, som kommer op i lastbiler. Den kan lave 15 lastbiltræk om dagen, fortæller Kasper Nielsen fra Skovbygaard.

Han er ikke på dyrskue for at sælge maskinen men for at udstille den. Skovbygaard bruger selv flishuggeren i deres virksomhed.

- Vi opkøber træ og sælger det videre til varmeværker. Det er en stor artikel med grøn omstilling, fortæller Kasper Nielsen.