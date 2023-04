Kæmper for vindmøller, mens fusions-snakken går: Værk har flere bolde i luften

VRÅ:Med en stabil varmepris og tilgang af kunder er Vrå Varmeværk ikke på nogen måde nødlidende, men alligevel har man indledt fusions-drøftelser med storebroren i nord - Hjørring Varmeforsyning.

Den konkrete anledning er, at Hjørring Varmeforsyning skal til at levere varme til Harken - og så er man allerede godt på vej mod Vrå.

På Vrå Varmeværks generalforsamling forleden fik de fremmødte en status på sagen - og den er, at det fortsat er uvist, hvad drøftelserne munder ud i.

- Men det er ikke noget, der bliver afgjort på denne side af sommerferien, uddyber formanden for Vrå Varmeværk, Niels Henrik Nielsen, til Nordjyske.

I øjeblikket regnes der på livet løs for at finde ud af, om der er økonomisk fornuft i at slå pjalterne samen - eller om værket i Vrå fortsat skal være selvstændigt.

Det er blandt andet udfordringerne med, at man kun har to personer at dele vagterne ud på samt flere administrative byrder til bestyrelsen - og på sigt håbet om en lavere varmepris - der er brændstoffet i overvejelserne.

Bakker op om mølle-projekt

Ved generalforsamlingen blev de fremmødte også orienteret om, at værket er med til at anbefale opsætningen af tre vindmøller nordøst for Vrå - projektet går under navnet "Gunderup Vindpark og er et af 42 projekter, som der er søgt om ved Hjørring Kommune.

Vrå Varmeværk anbefaler projektet sammen med en række markante virksomheder i byen: Fynbo Foods, Vrå Dampvaskeri, Sparekassen Danmark, Idrætscenter Vendsyssel, Grøngas Vrå samt Vrejlev Biogas.

Varmeværket vurderer, at varmeomkostningen i Vrå kan reduceres "signifikant", hvis projektet gennemføres.

Finn Pedersen, der gennem 34 år har været driftsleder på Vrå Varmeværk, går på pension til august. Derfor søger Vrå Varmeværk i øjeblikket en ny driftsleder. Varmeværket har igennem de sidste fire år investeret kraftigt - værket har solfangeranlæg, tre akkumuleringstanke, elkedel, samt to gaskedler til backup. Der samarbejdes også med nærliggende biogasanlæg om udnyttelse af overskudsvarme. Værket forsyner i dag 1200 forbrugere i Vrå. Der er ansøgningsfrist til stillingen 24. april.

I løbet af året har varmeværket i Vrå fået 27 nye forbrugere - det er især nyopførte parcelhuse, men også ejendomme, som tidligere har fyret med olie og træpiller, der er kommet til.

Med den fortsatte udbygning af Rævebakken, som ligger lige ved siden af den nye skole i Vrå, samt planer om en kommende svømmehal i idrætscenteret, har der været behov for yderligere investeringer. De gamle hovedpumper, der sender vandet rundt i byen, er således blevet udskiftet for 700.000 kroner.

Skulle både Vrå Varmeværk og Hjørring Forsyning ende med at kunne se fornuften i en fusion, så skal det godkendes af andelshaverne på to ekstraordinære generalforsamlinger.