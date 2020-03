Kæntret fiskerbåd skal på ret køl i Hirtshals

Et spritnyt norsk fiskefartøj der sidste fredag vendte bunden i vejret cirka fem sømil ud for Hanstholm, er nu bragt i havn i Hirtshals, hvor et bjærgningsfirma skal forsøge at få det på ret køl igen.

Fiskefartøjet var på slæb fra Gdansk i Polen til Hvide Sande, hvor det skulle gøres helt færdigt. Selvom vejret var fint kæntrede det og vendte bundet i vejret. Der var ingen ombord og der var kun tale om materiel skade. Svendborg Bugsering - NH Towage A/S, der stod for transporten, har ikke ønsket at udtale sig yderligere i sagen, da det bliver en forsikringssag mellem NH Towage A/S og ejeren af skibet.

Man forsøgte i første omgang at få skibet på ret køl på stedet, men uden held.

- Skibet er blevet slæbt til kaj i Hirtshals, hvor der er gode faciliteter til at forsøge at få det vendt rundt, fortæller havnedirektør Jens Jensen.

4 Kæntret skib, vendes i Hirtshals havn. Foto: Torben Hansen

Fiskefartøjet er et ’råt’ skib uden inventar, fiskegrej og andet udstyr, så det ligger let i vandet og der er derfor formentlig skabt en ubalance, så det er kæntret. Men hvad årsagen præcist er til kæntringen i det ellers flotte vejr, er stadig uvist.

Det er Nordic Marine Consult, der står operationen med at få skroget vendt. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra firmaet.