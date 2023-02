Kærligheden lokker Michael til Hjørring: - Jeg har handlet med hjertet

HJØRRING:Med sit efternavn burde det egentlig være oplagt, at han var bosiddende i Vendsyssel. Men faktisk er det først nu, at det kommer til at ske.

Michael Vendelbo tiltræder nemlig snart en stilling som sponsor- og eventchef i fodboldklubben Fortuna Hjørring.

Hidtil har 45-årige Michael Vendelbo været handelschef i Thisted - men det job fratræder han med udgangen af marts, og derefter rykker han altså teltpælene til Hjørring.

- Jeg synes jo bare, at det er superspændende med den udvikling, som både Fortuna Hjørring og fodboldturneringen Dana Cup står overfor. Man har været gennem nogle ekstreme udfordringer med corona, og det har betydet, at man har været nødt til at kigge indad - og også ruske op i den måde, som man plejer at gøre tingene på. Så nogle gange opstår der noget godt ud af en skidt situation - og de nye idéer, man har fået, skal så bruges som et springbræt til ny udvikling, forklarer Michael Vendelbo.

Han tilføjer, at Fortuna Hjørrings nye tanker omkring Dana Cup først vil blive præsenteret på et senere tidspunkt.

Kærligheden lokkede

Michael Vendelbo er født i Skanderborg, han har haft sine ungdomsår i Lemvig - og har altså gennem de seneste år arbejdet og boet i Thy. Men det er kærligheden, der nu har trukket ham til Hjørring.

- Det er bestemt ikke et fravalg af Thy, hvor jeg har haft fire fantastiske arbejdsår med en opbakning og godt samarbejde uden sidestykke. Jeg har handlet med hjertet og er flyttet sammen med min kæreste i Hjørring og den lange transport frem og tilbage kombineret med ofte lange arbejdsdage har gjort, at jeg har prioriteret hjemmelivet fremfor arbejdslivet, siger Michael Vendelbo.

Trods Michael Vendelbos erfaring med butikslivet, så skal Hjørrings nuværende Hjørrings handelschef ikke umiddelbart frygte at blive truet på sit job. Det er nemlig netop Hjørrings handelschef Rikke Ejsenhardt, som Michael Vendelbo er flyttet til Hjørring for at bo sammen med.

Udover posten som handelschef for Thisted Handels- & Industriforening har Michael Vendelbo også stået i spidsen for Thy Detailforum.