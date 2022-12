Kaffe-chok i gågaden: Uvis fremtid for populær kaffebar

HJØRRING:Der er måske risiko for at få kaffen galt i halsen her til formiddag, når man læser dette: En af byens store successer i Hjørrings midtby mister sin anker-kvinde: Efter ti år med Uno Kaffebar på Springvandspladsen har hun besluttet sig for at sætte kursen mod støvlelandet.

- Jeg har længe gået med en drøm om at bo en periode af mit liv i Italien. Jeg elsker landet, menneskene, maden - og den måde man er sammen på, siger Marian Hjermitslev, der i 2006 rejste til Italien for første gang sammen med ægtefællen Kim.

- Vi elskede det, og jeg var vild med klimaet, det italienske køkken og ikke mindst den måde italienerne er sammen som familie og mennesker på. Man sidder længe omkring maden. Nyder den, har samtaler - og mest af alt: Ingen har travlt, forklarer hun.

Kunder opfordres til at bruge deres gavekort inden udgangen af februar '23. Privatfoto.

Meget af den italienske tankegang overførte Marian i 2012 til Uno Kaffebar. Her er gode råvarer, enkle retter, smukke teaktræsmøbler og jazz-musik, der alt sammen giver en hyggelig atmosfære.

Marian har nydt det hele: Gæsterne, festerne og de event, som hun har været en del af på Springvandspladsen. Nu glæder hun sig til selv at få det italienske helt ind under huden:

- Vi har besluttet at rejse foreløbig to måneder. Vi tager afsted til april og vil gerne arbejde i en eller anden form i Italien. Hvem ved, om vi bliver hængende, siger Marian, der dog har både børn, bonusbørn og børnebørn, der trækker i Hjørring:

Børnene Rikke og Jonas er en vigtig del af kaffebaren. Privatfoto.

- Min datter Rikke og søn Jonas er jo i dag en stor del af Uno - og dem kan jeg ikke undvære. Samtidig er jeg og Kim blevet beriget med børnebørn. Derfor bliver vi heller ikke væk for altid, men drømmen skal prøves af.

Det er ikke afklaret, hvad der skal ske med kaffebaren.

Marian Hjermitslev I slutningen af 90'erne var hun caféleder på Nordsøen Oceanarium, hvor hun kastede sig ud i fisk og havets delikatesser. Derefter købte hun Strandlyst i Tornby og gik all-in på hotel-livet. Siden satte hun sit præg på kantinen på først Karstensen Skibsvært i Skagen og siden Skat i Hjørring. For godt ti år siden åbnede hun Uno Kaffebar på Springvandspladsen. VIS MERE

Marian Hjermitslev er åben overfor andre, der har lyst til at overtage kaffebaren, der på ingen måde er gået hverken konkurs eller i betalingsstandsning. Hun vil heller ikke udelukke, at hun selv kommer tilbage og åbner en kaffebar eller et spisested igen:

- Hvem ved, måske skal jeg stå i spidsen for en ny Uno Kaffebar version 2.0 engang. Men der går nok lige noget tid, siger Marian Hjermitslev, der gerne vil udbringe en stor tak til stamkunder, samarbejdspartnere og personalet.

Hun opfordrer kunder med gavekort til at få det brugt senest i udgangen af februar 23.