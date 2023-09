Kaj og Andreas musikalske makker rejser nordpå: Har fået job i Hjørring

Han har spillet med en lang række af danske og internationale musikstjerner - han har i 14 år været musiker i ikoniske Shu-Bi-Dua - og så har han i cirka lige så lang tid været fast makker til de populære børnefigurer, "Kaj og Andrea".

Ole Kibsgaard er med andre ord et særdeles kendt ansigt blandt både unge og gamle i Danmark - og nu har han så fået job i Hjørring.

I en pressemeddelelse oplyses det, at Ole Kibsgaard er hyret som kapelmester til "Vendsyssel Revyen 2024". Her kommer han til at stå i spidsen for et fire-personers orkester.

- Vi er stolte over at kunne præsentere vores nye kapelmester, lyder det blandt andet i en pressemeddelelse fra revyens initiativtager og kunstneriske leder, Benjamin Lannerö.

Ole Kibsgaard bliver kapelmester for den første udgave af "Vendsyssel Revyen". PR-foto

Vendsyssel Revyen er en helt ny professionel revy, der afvikles for første gang fra 13. marts 2024 på Vendelbohus i Hjørring.

Hidtil har det ellers været sådan, at den landskendte "Hjørring Revyen", der hører hjemme på Vendsyssel Teater, har haft monopol på at lave professionel revy i Hjørring. Men sådan bliver det altså ikke ved med at være. Det blev afsløret i juni, da planerne for Vendsyssel Revyen blev fremlagt på et pressemøde.

Revyens instruktør er i øvrigt Michel Castenholt - mens holdet af skuespillere består af Jesper Lundgaard, Sara Gadborg, Marie Louise Hansen og Benjamin Lannerö.

Man kan på www.vinter-revy.dk læse mere om revyen Vendsyssel Revyen. Som nævnt har den premiere 13. marts - og der spilles derefter frem til og med 23. marts 2024.