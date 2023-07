Et øje på patienterne? Det klarer kunstig intelligens

HJØRRING:På Ældremedicinsk Afsnit på Regionshospital Nordjylland i Hjørring vil kunstig intelligens fremover hjælpe plejepersonalet med at våge over patienterne, og det vil give patienterne mere tryghed, mener sygehuset

Afdelingen har nemlig installeret et system i loftet af sengestuerne, der registrerer bevægelse på stuen.

Systemet registrerer, om en patient sover, ligger ned eller eksempelvis er faldet på gulvet. Der lagres ikke videoovervågning, men i stedet bliver patienternes fysiske bevægelser konverteret til små grafiske ikoner, der giver personalet et overblik over alle patienterne på afdelingen i realtid.

- Det giver et godt overblik og en øget tryghed til personalet og patienterne, fordi vi hurtigt kan træde til, når patienterne har brug for det, siger Dorte Nielsen, ledende oversygeplejerske på Ældremedicinsk Afdeling.

Frigiver mere tid

Plejepersonalet tilser jævnligt patienterne, og det vil de fortsat gøre.

- Men jeg tror også, at det kan få positiv betydning for personalets arbejdsmiljø og trivsel - at vi kan øge trygheden for patienterne og samtidig frigive personalets tid til andre opgaver, siger Dorte Nielsen.

Systemet giver også overblik over patienternes søvnmønster, og om deres aktivitetsniveau ændrer sig under indlæggelsen. Her vil observationen også hjælpe, fortæller den ledende overlæge på Ældremedicinsk Afsnit, Niels Svaneborg.

Plejepersonalet ser kun grafiske ikoner, som viser hvad patienterne laver Foto: Regionshospital Nordjylland

- Vi får mulighed for at øge trygheden uden at videoovervåge patienterne. Vi kan kun se patienten som en grafisk figur. Det giver indsigt i patienternes adfærd og en mulighed for hurtigt at reagere på det, vi observerer, siger Niels Svaneborg.

På sengestuerne installeres et særligt kamera i loftet. Personalet kan aldrig se det, som kameraet ser. En computer oversætter det nemlig til grafik, så personalet på en skærm kun i animeret version kan se, om patienten ligger, sidder eller står op.

Der er ingen personer udefra, der kigger med. Det er computeren, der registrerer og aflæser de forskellige elementer i billedet. Systemet er anonymt og både etiske og juridiske krav til overvågning overholdes, understreger sygehuset.