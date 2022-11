Kamp om billig fjernvarme: - Vi har ikke nok til alle

Der er tilsyneladende delte meninger, om der kan leveres fjernvarme nok til fire landsbyer nord for Hjørring - Bjergby, Åbyen Tornby og Horne.

Hirtshals Fjernvarme, der har råderet over fjernvarmen i den eksisterende transmissionsledning mellem Hjørring og Hirtshals, der løber lige forbi landsbyerne, og som i dag transporterer billig affaldsvarme mellem Hjørring og Hirtshals, har sat hælene i, fordi foreningen ikke mener, at der er varme nok til alle.

- Vi vil hellere end gerne have flere kunder, men vi kan se, at der ved spidsbelastning ikke er billig affaldsvarme og overskudsvarme nok. Det ville så betyde, at vi skulle køre med vores dyre gaskedel, og det må ikke blive dyrere for vores 2500 eksisterende kunder, siger formand Børge Vinther-Jensen.

Forudsætningen for, at Hjørring Varmeforsyning kan levere fjernvarme til landsbyerne via transmissionsledningen, er derfor, at der kan suppleres med overskudsvarme fra virksomheder - fx. kølehuse på Hirtshals Havn. En rapport rejser imidlertid tvivl om, der på de koldeste tidspunkter af året er overskudsvarme nok.

- Det er udelukkende tvivlen om, at der kan komme varme nok. Det er afklaret, at Hirtshals Havn finansierer den rørføring, der er nødvendig for at udnytte overskudsvarmen fra virksomhederne på havnen, fastslår Børge Vinther-Jensen.

Skuffelse i landsby

I landsbyen Bjergby ærgrer mange af beboerne sig over, at man var så tæt på målet med at skaffe fjernvarme fra Hjørring Varmeforsyning, og så glippede det på målstregen. Der var opbakning fra mere end 70 procent af landsbyens cirka 300 indbyggere.

- Vi er da utroligt skuffede. Det betyder meget for en landsby at skifte gasfyret ud med fjernvarme, og ikke alle huse egner sig til en varmepumpe, siger medlem af arbejdsgruppen for fjernvarme i Bjergby, Poul Fransen.

Bekymringen er nu, at flere vil se sig om efter andre muligheder, så grundlaget for fjernvarme smuldrer.

I 2009 blev der lavet en transmissionsledning mellem Hjørring og Hirtshals. Det er Hirtshals Fjernvarme, der har råderet over ledningen, og derfor kan selskabet blokere for fjernvarme til landsbyerne. Arkivfoto: Bente Poder

Hjørring Kommune har imidlertid ikke opgivet håbet om, at der kan komme fjernvarme til de fire landsbyer, ligesom der også i andre landsbyer i kommunen arbejdes på højtryk på at udrulle fjernvarme. I kommunens nye varmeplan fremgår det, at mulighederne stadig undersøges i bl.a. Bjergby og Tornby.

Usælgelige boliger

- Det er utrolig vigtig for bosætningen i vores kommune, at vi afsøger alle muligheder. De høje gaspriser er en stor belastning og borgerne risikerer at stå med boliger, som er usælgelige, hvis de ikke får en anden og billigere varmekilde, siger formand for Hjørring Kommunes teknik og miljøudvalg, Søren Homann (K). Kommunen har i denne uge haft et nyt møde med borgere fra de fire landsbyer.

Hvad er det så for en løsning I ser for jer?

- Alle muligheder skal undersøges, men jeg kan endnu ikke pege på en konkret løsning, siger Søren Homann.

Der snakkes dog om, at der kan suppleres med varme fra biogasanlæg i området, eller at de nye fjernvarmeforbrugere evt. kan betale merprisen, hvis det bliver nødvendigt at supplere med varme fra naturgas på nogle tidspunkter.