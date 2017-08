Dagligvarer: Kamp om kunderne

LØKKEN: Normalt har dagligvarekæder ingen problemer med at bo dør om dør, da det kan give synergieffekt, som kan komme alle til gode.

En ny lokalplan, som nu er tæt på vedtagelse for industrivej i Løkken, har imidlertid udløst protester fra ejerne af Fakta og Aldi, som har til huse i området.

Hjørring Kommunes teknik og miljøudvalg har indstillet, at der vedtages en lokalplan, der baner vej for en ny dagligvareforretning på 1200 kvadratmeter. Det er Sparkøbmanden inde i centrum af Løkken, som flytter ud og bygger en større forretning.

Nu har det imidlertid fået K/S Løkken Ejendomme, der ejer bygningerne med Fakta og Aldi på banen. Selskabet argumenterer, at kommunen i stedet skal tilgodese deres behov for udvidelser af Fakta og Aldi, og at der ikke er behov for flere dagligvareforretninger i området. Indsigelsen går også på protest over en ny indkørsel til området syd for de eksisterende forretninger. Den skal lette de trafikale forhold.

Området ved Industrivej, der er omfattet af den nye lokalplan.

- Vi kan ikke forholde os til, at Fakta og Aldi ønsker udvidelse. Det har vi ikke fået en ansøgning om, siger formand for teknik og miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S).

Lokalcentret giver i alt mulighed for yderligere 3000 kvadratmeter. Den nye lokalplan lægger beslag på cirka halvdelen, og så er der stadig noget tilbage, mener kommunen

Det bestrides imidlertid af K/S Løkken Ejendomme.

Hjørring Kommune vil ikke forholde sig til, om der er behov for yderligere forretninger.

- Vi tager ikke hensyn til konkurrenceforhold i vores planlægning, fastslår Ole Ørnbøl.

"En nyetablering vil uvægerligt betyde, at mindst en af butikkerne bukker under pga. utilstrækkelig omsætning", skriver ejendomsselskabet i deres indsigelse.

Den øgede konkurrence bekymrer imidlertid ikke Spar-købmand Christian Bast:

- Vi har det fint med at der både ligger en Fakta og en Aldi. Vi ser mulig synergieffekt og mere handel hele året.