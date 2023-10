Kendt foto solgt - så meget indbragte det

Et billede siger mere end 1000 ord.

Den vending kender vi - og har set det adskillige gange med egne øjne.

Men et billede kan også indbringe mere end 1000 kroner, faktisk langt mere.

Leg på E45

Mandag middag blev en auktion over et efterhånden ikonisk foto afsluttet, og det blev solgt for 25.000 kroner.

Det drejer sig om et indrammet billede - et fotografi, som er knipset af Michael Drost Hansen.

Det er taget i 2015, da der pludselig vandrede en strøm af flygtninge på de danske motorveje.

Det afstedkom mange reaktioner - alt lige fra en "spyttemand" på en motorvejsbro til en betjent, der tog sig tid til at lege med en lille pige, 6-årige Noor fra Irak, på E45.

Og det var den situation fotografen fangede, og billedet gik verden rundt efterfølgende, hvor det gik lige ind i hjertekulen på en masse mennesker i både ind- og udland.

71 genforeninger

Billedet kom under hammeren første gang, da fotografen i 2020 donerede det til en indsamling for ofrene i den nedbrændte Moria-lejr på Lesbos.

Det var en hjørringenser, der købte det ved den lejlighed.

Men han besluttede at donere til den nordjyske forfatter Mads Nygaard, der i flere år har været involveret i at skaffe penge til noget helt bestemt, nemlig genforeninger mellem uledsagede flygtninge og deres familier.

Det er også Mads Nygaard, der oplyser om salget på sin Facebook-side.

Det er endnu ikke lykkedes at træffe forfatteren for en kommentar.

I 2016 blev udlændingeloven strammet, så flygtninge, der havde fået asyl, selv skulle finansiere rejseomkostningerne, hvis de ville have deres familie til landet.

Det er det arbejde, Mads Nygaard er involveret i - og foreløbig er det blevet til 71 genforeninger.

Men Mads Nygaard & Co var ved at løbe tør for penge - og der kom billedet fra den gavmilde hjørringenser så nærmest dumpende ned fra himlen.

Nu er der igen lidt penge i kassen.

Billedet skal i øvrigt selv ud på en længere rejse, idet det er købt af en dansker bosiddende i San Francisco, oplyser Mads Nygaard på Facebook.

- Ligesom mirakler er medmenneskelighedens tid ikke forbi! Pengene går ubeskåret til den næste uledsagede mindreårig, som er bevilget retten til genforening, skriver han endvidere.

Fotograf Michael Drost Hansen vandt i øvrigt Årets Nyhedsbillede ved Årets Pressefoto i 2015.

Mads Nygaard bor i Horne ved Hirtshals og danner par med den tidligere DR-vært Tine Götzsche.