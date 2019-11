Katten Pjevs stak af i 2008: Nu er den 15-årige hankat pludselig dukket op igen

HIRTSHALS:Blikket er lidt hårdt og skarpt, men sådan er det jo ofte med katte. Som om den kigger lige igennem én. Foderstanden og pelsen er fin, og trods sin fremskredne alder på 15 år, er tænder og øjne også gode. Den er lidt sky og bange, men det er formentlig bare et resultat af den seneste tids ståhej.

Pjevs blev i starten af november indleveret på dyrehospitalet i Sindal. En ældre dame forklarede, at katten i den senere tid havde holdt til i hendes forhave på Pile Alle i Hirtshals. Det var hun ved at være træt af, og derfor indleverede hun nu katten. Pjevs er øremærket, men mærkningen var noget utydelig efter de mange år, så kattehjemmet Bæklund nord for Hjørring blev kontaktet.

Her er indehaver Jonna Fals ekspert i bortløbne katte og hun gik straks i gang med et større detektivarbejde.

- Jeg kunne ikke finde den i registret, men to bogstaver i øremærkningen er koden for dyrlægen der har mærket den, og han kunne så give mig et navn og en adresse på Vinkelvej i Hirtshals, fortæller Jonna Fals.

Den oprindelige ejer af Pjevs, som i øvrigt var købt hos Bæklund tilbage i 2004, var imidlertid for længst flyttet og havde også skiftet efternavn. Efter yderligere research gennem folkeregistret lykkedes det dog Jonna at finde den oprindelige ejer af Pjevs.

Pjevs blev som mange gange før lukket ud af rækkehuset på Vinkelvej tilbage i 2008. Denne gang vendte den imidlertid ikke tilbage. Ejeren, der ikke har ønsket at medvirke i artiklen, brugte efterfølgende lang tid på at lede efter den, og et par år efter flyttede hun fra adressen.

- Hun har nu været herude og har mødt Pjevs. Det var tydeligt, at den kunne kende hende efter så mange år. Den var ellevild, gned sig op af hendes ben og sprang op til hende. Hun var selvfølgelig chokeret over, at den er dukket op efter så mange år. Hun har jo troet, at den nok var blevet kørt ned eller lignende. Hun var også også rystet over, at den tilsyneladende har holdt til i nabolaget, fortæller Jonna Fals.

Jonna Fals på kattehjemmet Bæklund skaffer årligt nye hjem til cirka 200 katte.

Det store spørgsmål er jo, hvor Pjevs har holdt til i de 11 år, der er gået? Man siger jo, at en kat er sin egen, og selv om der kan være stor trofasthed overfor ejeren, kan den trofasthed ofte købes for fløde, leverpostej og lignende gode sager.

- Jeg er sikker på, at en anden har taget katten til sig og fodret den. Det er heller ikke unormalt, at voksne katte har en meget dårlig udviklet stedsans, så de simpelthen ikke kan finde hjem, fortæller Jonna Fals, der dagligt, via facebook, efterlyser ejere til bortløbne katte.

11 år er ny rekord, men Bæklund har tidligere oplevet en kat, der dukkede op efter ni år.

Pjevs vender desværre ikke hjem til sin ejer, da hun ikke har mulighed for at have kat i sin nuværende bolig, men Pjevs har allerede fået et nyt godt hjem hos Jeppe Borring Larsen i Hjørring.

- Jeg har tre katte i forvejen og så synes jeg, at Pjevs skal have et godt liv den sidste tid, fortæller Jeppe Borring Larsen.

15 år er nemlig en usædvanlig høj alder for en kat, der som regel bliver mellem 11 og 14 år.