Kemikaliedampe på fabrik i Tårs: 63 medarbejdere evakueret

TÅRS:Politiet afspærrede onsdag middag et større område omkring Scandic Food i Tårs, efter der blev opdaget dampe fra et rum med kemikalier.

De første meldinger lød på et kemikalieudslip af en ukendt væske, og at der muligvis var fare for eksplosion.

Det viste sig senere, at der ikke var eksplosionsfare, og at fareområdet var afgrænset til selve fabrikken, ligesom der ikke var tale om et egentlig udslip, men altså om dampe, oplyser Nordjyllands Politi.

Det har derfor heller ikke været nødvendigt at evakuere de omkringliggende virksomheder.

Meldingen om et kemikalieudslip kom kort før klokken 11, hvor alle medarbejdere på Scandic Food blev evakueret.

63 medarbejdere er efterfølgende blevet undersøgt, men de er ikke kommet noget til, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet afspærrede et større område omkring fabrikken efter alarmen, og afspærring bliver stadig opretholdt.

Kemikaliedykkere fra Nordjyllands Beredskab er nu ved at undersøge rummet med kemikaliedampe for at fastslå, hvor farligt det er.