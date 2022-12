Kendt bryggeri skifter ejer: - Vi kommer med ny energi

LØKKEN:Der blæser igen nye vinde på Løkken Bryghus, der til nytår får nye ejere.

Den midtjyske erhvervsmand Jørgen Lind Andersen, der efter en hektisk periode under coronaen og en efterfølgende konkurs, trådte til som redningsmand og eneejer i foråret, har nu valgt at sælge bryghuset videre.

- Det har været en god sæson i sommer, og alt er egentlig gået, som vi havde håbet, da vi startede på en frisk. Men det er slidsomt at drive et bryghus, og det har krævet mange timer og mange ture til Løkken, konstaterer Jørgen Lind Andersen, der har base i Herning, men er kommet meget i Løkken.

Løkken Bryghus i det gamle pakhus midt i Løkken genåbnede i forsommeren med det, der efter eget udsagn var en mere strømlinet organisation.

Løkken Bryghus har fået nye ejere arkivfoto

- Jeg har et ømt punkt for Løkken Bryghus, men nu kommer der friske kræfter til, siger Jørgen Lind Andersen.

De nye ejere er erfarne øl-folk bag det forholdsvis nystartede bryggeri med det lange navn - Too Old To Die Young Brewery, der har bryggeri i Sønderborg, samt en ølbar på Nørrebro i København.

- Vi er tre partnere, der åbnede bryggeriet i 2021, og det er gået så stærkt, at vi nu har brug for mere kapacitet til at brygge øl. Samtidig er jeg som sommerhusejer i Løkken siden 2007 kommet rigtig meget i byen, og jeg kan se mulighederne og alle de gode kræfter og initiativer, der er i gang i Løkken, siger Jesper Larsen.

Too Old To Die Young har ud over bryggeriet i Sønderborg også en øl-bar på Nørrebro i København Privatfoto: Theis Mortensen

Løkken Bryghus har cirka samme kapacitet på 80.000 -90.000 liter øl om året, som Too Old To Die Young Brewerys bryghus i Sønderborg. Bryggeriet er i år blevet nomineret til Årets Bryggeri af Danske Øl- entusiaster. Øllet sælges primært til restaurationsbranchen og i specialbutikker. De er ikke på hylderne i detailhandlen.

- Vi vil komme med ny energi og friske kræfter. Vi har jo kun lige skrevet under på købet, så konceptet er ikke helt på plads endnu. Men det bliver en blanding af fortsat lokal forankring og nye ideer, som vi kan bidrage med, fortæller Jesper Larsen.

Efter overtagelsen ved årsskiftet kommer der til at ske ændringer i indretningen, og Jesper Larsen forventer åbning til påske.

Jørgen Lind Andersen oplyser, at der fortsat vil være aktiviteter og nogle åbningstider på Løkken Bryghus frem til jul og nytår.