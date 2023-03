Kendt nordjysk kunstmaler ramt af blokering: - Jeg havde ikke flere historier at fortælle

HJØRRING:Hvis man skriver hans borgerlige navn - Svend Erik Kristensen - så er der formentlig kun få, der ved, hvem han er.

Men så snart han sætter den mere kendte signatur - Snekke - nederst på et af sine værker, så stiger genkendeligheden. Og samtidig stryger prisen på malerierne straks op i mange tusinde kroner.

Snekke Kristensen er vel nok Hjørrings mest anerkendte nulevende kunstmaler - og han rundede 75 år den 10. januar 2023. Men på det tidspunkt havde han absolut ingen lyst til at markere fødselsdagen.

Snekke befandt sig nemlig midt i sin største kunstneriske krise.

- Ligesom forfattere kan have en skriveblokering, så havde jeg en malerblokering. Den største, jeg nogensinde har haft i min karriere. Når jeg stod foran det tomme lærred, så var det bare helt enkelt sådan, at jeg ikke kunne male. Jeg følte simpelthen ikke, at jeg havde flere historier at fortælle, forklarer Snekke Kristensen.

- Jeg har før prøvet at være ramt af en blokering - men det har aldrig før været i så lang tid.

Krisen ramte samtidig med, at han faktisk havde fået bestillinger på mange store opgaver. Men presset af omstændighederne så valgte Snekke Kristensen at tage tre måneders selvbetalt pause fra malergerningen.

- Jeg er jo så privilegeret, at jeg ikke behøver at male hver dag for at betale mine regninger. Så på den måde har jeg jo noget mere frihed, end så mange andre. Men situationen betød, at jeg måtte sig nej til flere af de store offentlige opgaver i løbet af perioden.

Fandt en vej tilbage

Selvom Snekke Kristensen altså havde svært ved at finde frem til de historier, som han gerne ville fortælle med sine små penselstrøg, så arbejdede han sig alligevel ligeså stille tilbage.

I første omgang ved blot at male lidt mere uforpligtende.

- Jeg gjorde det på den måde, at jeg begyndte at male himmel på mange at mine lærreder. Jeg har altid elsket at male himmel - og da først jeg var kommet i gang igen, så kunne jeg også mærke, at lysten og inspirationen til at fortælle ligeså stille kom tilbage.

Da Snekke Kristensen var i krise, blev det at male himmel vejen tilbage til glæden. Foto: Claus T. Kræmmergård

- Og nu er det sådan, at jeg for alvor er kommet i gang igen. Men jeg har jo nok lært af det her, at jeg ikke længere vil tage mange kæmpeopgaver ind på én gang.

- At male er lidt som en sygdom

For Snekke Kristensen personligt er det en stor tilfredsstillelse, at glæden ved at male er vendt tilbage.

- Det med at male er lidt som en sygdom. Man kan ikke lade være.

- Jeg har det jo sådan i dag, at jeg ikke har behov for at sælge billeder for at overleve. Men jeg er stadig en allerhelvedes egotripper, der synes, det er dejligt, når folk kan lide det, jeg laver. Det giver mig stadig en oplevelse at male noget, som folk bliver glade for.

"Sygdommen" ramte Snekke Kristensen allerede i hans unge år. Han var ikke opvokset i et hjem med kunst på væggene. Men han spille i et orkester med Peter Hofmeister, søn af kunstneren Johannes Hofmeister.

- Vi øvede på vores pigtrådsmusik i Johannes Hofmeisters atelier - og det gjorde jo, at jeg kunne følge med i, hvordan han gik og arbejdede. Jeg kunne se, hvordan de forskellige malerier udviklede sig over tid, husker Snekke Kristensen.

- Jeg tænkte, at det måtte være dejligt at arbejde på den måde, som han gjorde. Så jeg begyndte at male allerede som 16-17-årig.

Mange år senere gav det Snekke Kristensen mulighed for at kvitte et vellønnet job som kreditkundechef i en kreditforening - for at hellige sig en tilværelse som fuldtidskunstner. Og fuldtidskunstner har han nu været i mere end 30 år.

Snekke Kristensens malerier er kendetegnet ved små fine penselstrøg - der med en vis portion humor appellerer til både store og små. Eksempelvis har han for nylig solgt et maleri på 20 x 20 centimeter - og køberen var en dreng, der brugte 9000 kroner af sine konfirmationspenge på at erhverve det. Foto: Claus T. Kræmmergård

Markerer de 75 år

Selv om Snekke Kristnesen som nævnt ikke var i festhumør, da han rundede de 75 år i starten af 2023, så har han sidenhen alligevel fået lyst til at lave en form for markering af begivenheden.

Han har derfor fået lavet 75 eksklusive og nummererede tryk af sit nye værk, "Teateraften".

- Jamen, det er et billede fra en dejlig sommeraften, som er inspireret lidt af vores eget teater, siger Snekke Kristensen.

- Det handler om, at "teater" er mange ting. Teater er ikke kun noget, der sker i en teatersal - det foregår også mellem mennesker. Livet er et teater, og det har jeg prøvet at beskrive i maleriet, som er lavet her i starten af 2023. Og det har aldrig tidligere været vist frem, fortæller Snekke Kristensen.

Så på bagkant af sin kunstneriske krise er han altså i fuld gang igen - og trods alderen forventer han ikke, at penslerne igen kommer til at hvile.

- Maleriet er en del af mit liv, som jeg føler, at jeg ikke kan undvære, fastslår Snekke Kristensen.