Kent får nu igen øllet til at flyde på kriseramt bryghus

VRÅ:Der har verseret rygter om, at brygmester Kent Boalth fremover skal stå for ølbrygningen på både Løkken Bryghus og Vrå Bryghus, og der er Børglum Bakke måske alligevel lidt for stejl til, at det vil falde i god jord.

- Det er heller ikke rigtigt. Jeg har hjulpet til som konsulent på Løkken Bryghus efter konkursen og tankene er blevet fyldt. Nu er jeg 100 procent dedikeret til Vrå Bryghus, siger Kent Boalth, der har været ansat i tre år som brygmester på Løkken Bryghus. Men han stoppede inden konkursen var en realitet i slutningen af marts.

Nu tager en begejstret Kent Boalth imod på Vrå Bryghus, der er indrettet i den tidligere stationsbygning i Vrå.

- Der er virkelig potentiale i at udvikle det her sted. Det har en fantastisk beliggenhed lige ved banen, konstaterer 51-årige Kent Boalth, der i sin tid blev uddannet diplombrygger på Thisted Bryghus. Siden har han bl.a. arbejdet som brygmester i Norge, på Frederikshavn Bryghus og altså senest på Løkken Bryghus.

Der skal mere gang i aktivitetsniveauet, men så kan der også tjenes penge på øl fra Vrå Bryghus, mener Kent Boalth. Foto: Claus Søndberg

Beliggenheden i stationsbygningen lige ved banen er ideel, mener Kent Boalth Foto: Claus Søndberg

Grundlægger sagde farvel

Grundlægger, brygger og tidligere direktør på Vrå Bryghus, Erik Balle valgte tidligere på foråret at stoppe som ulønnet direktør, og han blev senere fritstillet efter uoverensstemmelser med bestyrelsen for den socialøkonomiske virksomhed, hvor driften primært er baseret på knap 60 frivillige.

Nu er konstruktionen lavet sådan, at Kent Boalth har oprettet sit eget anpartsselskab, som skal stå for ølbrygningen, salget af øl og kommercielle arrangementer ud af huset - fx. ølsmagninger. Han står også for de faste udgifter, og betaler så en del af omsætningen for at bruge faciliteterne til selskabet Vrå Bryghus A/S, der altså fortsat står for den frivillige del af aktiviteterne på Bryghuset. Det er primært vagter i baren, når bryghuset holder åbent og i forbindelse med arrangementer.

Vrå Bryghus A/S har de senere år oparbejdet en gæld på godt en halv million kroner, og der har været røde tal på bundlinjen, bl.a. på grund af corona-nedlukningerne. Parterne vil ikke oplyse, hvor stor en del af omsætningen, der tilgår Vrå Bryghus A/S, men der er ikke tvivl om, at en del af pengene skal bruges til at få bryghuset på økonomisk ret køl igen.

Vrå Bryghus slog dørene op i 2018, men har siden haft svært ved at få sorte tal på bundlinjen Foto: Claus Søndberg

- Nogle frivillige var i starten skeptiske over den her konstruktion, men nu er der fuld opbakning, og der er kommet øl på alle hanerne. Vi tror på, at den nye brygmester kan øge aktivitetsniveauet og salget af øl, siger formand for Vrå Bryghus A/S, Ole Mønsted.

Kent Boalth vil bl.a. også starte produktion af flaskeøl, og han er tydelig begejstret over det bryggeri han nu har til rådighed, selv om der er tale om et mindre anlæg med en kapacitet på maksimalt 25.000 liter øl om året. Til sammenligning kan der brygges 80.000 liter om året på Løkken Bryghus.

- Det er virkelig et super anlæg, som er baseret på de gamle håndværksmæssige traditioner. Jeg kommer ikke til at få en fyrstelig løn, men jeg elsker jo det her håndværk, siger Kent Boalth, der også har stor fokus på at eksperimentere med nye opskrifter og så satser han på lokale råvarer.

Selve bryggeriet er helt i top, men den nye brygmester, Kent Boalth Foto: Claus Søndberg

Der bliver bl.a. eksperimenteret med valle fra osteproduktionen på Ingstrup Mejeri. Det betyder ikke, at øllet smager af ost, men vallen giver en særlig sødme og dybde til øllet.

Vrå Bryghus, der har 11 forskellige øl på menukortet, har hidtil kun haft faste åbningstider fredag og lørdag, men håbet er at kunne udvide åbningstiderne.

Kent Boalth ser heller ingen tegn på, at folk ikke længere vil bruge ekstra penge på specialfremstillet øl.

- Det handler simpelthen om at komme ud og vise, hvad vi kan her på Vrå Bryghus, siger Kent Boalth.