Kig indenfor i Danmarks billigste villa: Her nærmer kvadratmeterprisen sig 1000 kroner

NORDJYLLAND:Du skal flytte til Nordjylland, hvis du vil købe den billigste villa i Danmark, der er til salg lige nu.

Normalt kræver det et velpolstret budget - gerne med op til et par millioner kroner på bundlinjen, hvis du skal investere dine penge i mursten og købe et hus. Men i landsbyen Poulstrup i Hjørring Kommune kan du lige nu for blot 135.000 kroner sikre dig huset, der ligger på adressen Hovedgaden 88. Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Huset, der er til salg på sælgerportalen Selvsalg.dk, er et såkaldt håndværkertilbud - og ifølge salgsopstillingen skal der blandt andet udskiftes et vindue, et køkken og så mangler der også en varmekilde.

Men du får til gengæld 128 kvadratmeter - hvilket giver en kvadratmeterpris på blot 1.054 kroner.

Til sammenligning skrev Videnscenteret Bolius tidligere på efteråret om de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i Danmark efter andet kvartals hussalg. Her toppede Gentofte Kommune med en kvadratmeterpris på 63.804 kroner.

Så prisen for hele herligheden i Poulstrup ville groft sagt kun kunne give to kvadratmeter i den sjællandske kommune.

Og oven i købet ville man så være omgivet af sjællændere ...

Nordjylland er generelt billigst

Nordjylland er ifølge Boliga.dk i øvrigt helt generelt den den region i landet, hvor husene kommer til salg for de laveste priser.

I oktober lå den gennemsnitlige kvadratmeterpris for de udbudte villaer og rækkehuse i Nordjylland nemlig på 10.700 kroner – landsgennemsnittet derimod ligger på knap 18.300 kroner.

I Hjørring Kommune, hvor Poulstrup ligger, er niveauet dog endnu lavere. Her koster husene i gennemsnit 9.600 kroner – eller omkring 1,4 millioner kroner for en villa på eksempelvis 150 kvadratmeter.

Hvis du gerne vil kigge indenfor i huset i Poulstrup, kan du gøre det her.