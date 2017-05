Kirkevold: Bedre end Vendsyssel på alle parametre

HOBRO: Pål Alexander Kirkevold blev matchvinder, da Hobro IK lørdag sikrede sig oprykning til Alka Superligaen.

Himmerlændingene kunne nøjes med uafgjort i hjemmekampen mod Vendsyssel FF, men det forhindrede ikke nordmanden i at score kampens enlige mål ni minutter før tid.

- Det var en meget fortjent sejr. Vi er bedre end Vendsyssel og viste i dag, at vi har bedre spillere på alle parametre. Vi har måske ikke vist det den seneste måned, hvor vi har spillet nogle dårlige kampe, men i dag viste vi, at vores topniveau er højere, siger Pål Kirkevold.

Den norske angriber har generelt bidraget stærkt til Hobros oprykning. Siden han vendte hjem fra et lejemål i Norge i vinter, har han scoret ni mål.

- Det var det her og intet andet, jeg kom tilbage for. Missionen er fuldført, og jeg glæder mig helt vildt til at spille Superliga igen. Det bliver sjovt, siger Kirkevold.