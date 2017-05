Kirkevold bankede Hobro i Superligaen

HOBRO: Efter et enkelt års fravær er Hobro IK tilbage i Alka Superligaen.

Det er en kendsgerning, efter at himmerlændingene lørdag vandt den direkte nordjyske duel mod Vendsyssel FF med 1-0 efter en scoring af Pål Kirkevold. Dermed må vendelboerne ud i playoff-kampe i forsøget på at gøre Hobro følgeskab i landets bedste række.

Første halvleg var intens, men til gengæld fattig på de store målchancer.

Hobro havde første tilløb til en god mulighed efter 12 minutter, da Pål Kirkevold blev sendt af sted i dybden, men nordmandens tværpasning nåede ikke frem til Quincy Antipas.

Vendsyssels bedste mulighed i første halvleg tilfaldt Ninos Gouriye, da han bankede bolden over mål efter en dårlig clearing fra Hobro-målmand Jesper Rask.

Første halvleg var dog generelt hård ved gæsterne. Først måtte Thomas Dalgaard udgå med en skade, og siden led Christian Overby samme skæbne efter en frontal kollision med Hobros Yaw Amankwah.

Små ti minutter før pausen kunne ondt være blevet meget værre for Vendsyssel, da Hobros Sebastian Andersen blev spillet fri af Martin Mikkelsen, men Andersens førsteberøring lod meget tilbage at ønske, og så løb den chance ud i sandet.

To minutter inde i anden halvleg burde Hobro dog have bragt sig foran. Björn Kopplins fine indlæg fandt en totalt umarkeret Pål Kirkevold, der dog dirigerede sit hovedstød forbi mål.

Minuttet senere fik Vendsyssel sin absolut bedste mulighed hidtil i kampen, da indskiftede Christian Moses løb om hjørner med Yaw Amankwah. Angriberen lobbede også bolden over Hobro-målmand Jesper Rask, men afslutningen havde hverken nok kraft eller præcision til at give gæsterne føringen.

Der var generelt kortere mellem de store målchancer i begyndelsen af anden halvleg, og efter 58 minutter var det igen Hobro, der var tæt på. Mads Justesen snittede bolden videre til Nicholas Gotfredsen, der dog måtte se sin afslutning gå over mål.

Derfra blev der igen længere mellem målchancerne, men ni minutter før tid fik størstedelen af de 5607 tilskuere på DS Arena den helt store forløsning.

Pål Kirkevold bankede bolden op i målhjørnet bag Jesper Christiansen, og på den måde sikrede Hobro sig et comeback til landets bedste fodboldrække.

Vendsyssel FF har dog stadig mulighed for at gøre Hobro selskab i Superligaen, men det kræver, at vendelboerne vinder playoff-kampene i den kommende uge, hvor modstanderen er enten Esbjerg eller AC Horsens.