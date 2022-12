Kirsten blev skilt fra sin mand og købte minkfarm - men har nu fundet en ny vej frem i livet

UGILT:Den står normalt ikke på hverken yoga, wellness eller samvær med veninderne, når 51-årige Kirsten Holgaard skal forkæle sig selv.

- En god, mør bøf, det vil jeg gerne have hver fredag aften, siger hun med et stort smil.

Bøfferne kan hun heldigvis selv levere - både til sig selv og til andre.

Hun langer dem nemlig ofte over disken i sin butik på gården "Over Ugilt" i den sydlige udkant af landsbyen Ugilt.

Gårdbutikken "Over Ugilt" er blevet populær - både blandt de lokale og hos sommerhus-turisterne. Foto: Bente Poder

Det var dog på ingen måde givet, at det netop var en gårdbutik, der skulle blive vejen frem for Kirsten Holgaard. Men ved hjælp af en masse gå-på-mod - og også en række tilfældigheder - var det sådan, det blev.

- Det er nok sådan, at heldet altid forfølger mig på en eller anden måde, for når jeg kaster mig ud i noget, så ender det aldrig helt galt. Indtil det modsatte er bevist, tror jeg derfor altid på, at ting vil lykkes for mig.

En slægtsgård fik ny ejer

Gården "Over Ugilt" er egentlig en rigtig slægtsgård. Og Kirsten Holgaards eksmand var tredje generation på stedet, da parret i sin tid overtog nøglerne.

De to havde mødt hinanden på landbrugsskolen - og drev i en årrække gården og den tilhørende minkfarm. Men i 2015 blev de skilt - og det skubbede Kirsten Holgaard ud i en stor beslutning.

- Min eksmand døjede med psyken og kunne ikke klare tanken om at fortsætte med gården. Og jeg havde det omvendt sådan, at jeg ikke kunne forestille mig et liv uden den. Så vi blev enige om, at jeg skulle købe gården - og køre minkfarmen videre. Det var selvfølgelig lidt mærkeligt, men han havde simpelthen ikke lyst, forklarer Kirsten Holgaard om eksmanden, der afgik ved døden i 2017.

Startede gårdbutik

Det havde været rigtigt godt at være minkavler i årene frem til 2015 - men sådan blev det ikke ved med at være. Derfor var der fornuft i at skabe en ny indtægtskilde på "Over Ugilt".

Idéen kom faktisk fra Søren, som Kirsten Holgaard var blevet kæreste med efter bruddet med eksmanden.

- Søren fik idéen om at åbne en gårdbutik, og det udsprang af, at vi ofte havde snakket om, at det var svært at købe ordentligt kød. Vi havde nogle gange slagtet kreaturer til os selv, og oplevede at det var noget fantastisk kød. Selv ved hakkebøfferne kunne man smage forskel, forklarer Kirsten Holgaard.

- Og eksempelvis var vi også rigtigt glade for kaninkød, men det kunne man nærmest ikke købe nogen steder.

I forvejen havde Kirsten Holgaard altid haft "alverdens dyr" på sin gård - og derfor var skridtet egentlig heller ikke så stort, da gårdbutikken i slutningen af 2019 åbnede.

De mørke boer-geder kommer gerne, når Kirsten Holgaard nærmer sig deres indhegning. Foto: Bente Poder

Fra start stod Søren for butikken, og der blev slagtet 30 kaniner, 100 kyllinger og en enkelt kvie - som så blev annonceret til salg på Facebook.

- Det var jo lidt af et forsøg. Og vi tænkte egentlig bare, at hvis ikke folk ville købe det, så måtte vi jo spise det selv. Men det blev ikke nødvendigt, for en måned senere var alt udsolgt, siger Kirsten Holgaard.

Derefter turde de øge aktiviteten - og på den måde voksede gårdbutikken støt indtil efteråret 2020.

Slut på mink-eventyr

Fredag 4. november 2020 stod Kirsten Holgaard som vanligt og arbejdede i gårdbutikken. Corona-pandemien hærgede landet, så der blev der lyttet med på det famøse pressemøde, som statsminister Mette Frederiksen holdt den dag. Her blev det meddelt, at dansk minkavl skulle stoppe med omgående virkning.

- Jeg kan huske, at jeg tænkte: "Det sagde hun bare ikke". Men så kunne jeg lige spole tilbage og så høre det en gang til - og jo, det gjorde hun fandeme. Jeg plejer ikke at være så let at slå ud, men lige præcis dér, begyndte benene altså at ryste under mig, husker Kirsten Holgaard.

Over de næste tre dage blev alle mink på "Over Ugilt" slået ihjel. Og da de efterfølgende lå døde i en tre meter høj bunke, var Kirsten Holgaard ikke i tvivl om, hvor fremtiden måtte ligge.

- Man skal ikke lade sig slå ud. Og jeg vidste, at hvis jeg satsede endnu mere på butikken, kunne den vokse. Samtidig var det også noget, jeg havde rigtigt meget lyst til - og jeg ved, at det man har lyst til, er det vigtigt at lave plads til i sit liv.

Så derfor overtog hun helt og holdent ansvaret for gårdbutikken - for samtidig havde Søren fundet ud af, at han ville tilbage til et almindeligt job.

De tidligere minkbure huser nu kaniner af racen fransk vædder. I buret her konstaterer Kirsten Holgaard, at et kuld unger netop er kommet til verden. Foto: Bente Poder

Sidenhen er butikkens aktivitetsniveau blot øget. Rundt om på gården er masser af dyr ved at blive "kundeklar". Eksempelvis kaniner, får, geder, perlehøns, duer, vagtler, gæs, grise - og sågar nogle lamaer.

Og selve gårdbutikkens sortiment er endnu mere omfangsrigt. Med blandt andet tærter, is, specialøl, krydderier, honning, marmelader og meget, meget mere.

Men vigtigst af alt: Kirsten Holgaard er lykkelig.

- Jeg kunne godt lide at passe mine mink, og jeg har altid holdt af de skiftende årstider på en gård. Men nu går jeg aldrig alene og arbejder mere. Der kommer alverdens glade mennesker forbi hver eneste dag - og mange af dem er så søde til at fortælle, hvor tilfredse de er, med det jeg laver. Men i bund og grund gør jeg bare det her, fordi det gør mig glad.

Du kan læse mere om "Over Ugilt" på gårdbutikkens Facebook-side.