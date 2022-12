Kit har fundet glæden i en typisk mandeverden

HJØRRING:Diversiteten i bilbranchen er ikke fifty-fifty. Faktisk kan der være langt mellem kvinderne, men det er der slet ingen grund til. I hvert fald hvis man spørger Kit Høireby, som i august 2022 blev ansat som kundemodtager hos Uggerhøj i Hjørring.

- Kvindelig omsorg, empati og energi er godt for en arbejdsplads med så mange mænd, siger hun.

Da Kit Høireby voksede op i Frederikshavn, var det ikke med en drøm om at gøre karriere i netop bilbranchen. Uddannelsesvejen gik ad Tech College i Aalborg, hvor hun blev uddannet receptionist, og et hoteljob bekræftede hende i, at hun er god til at tale med alle slags mennesker.

- Det er jo også det, jeg gør som kundemodtager hos Uggerhøj. Her kommer alle typer af bilejere forbi, siger hun.

Alligevel er bilbranchen ikke tilfældigt valgt. Inden turen gik til Øster Brønderslev, hvor Kit Høireby i dag bor sammen med sin mand og datter, arbejdede hun som receptionist hos bilforhandler Ejner Hessel i Albertslund.

- Jeg er kommet til at holde af bilbranchen. Det er en branche, der aldrig sover, fordi der hele tiden udvikles noget nyt. Så læringskurven er stejl, men det er spændende.

Det er dog som nævnt også en branche, hvor andelen af kvinder er lav. Men det er ikke noget, der skræmmer Kit Høireby.

- Selvfølgelig skal man ikke være sart, men jeg kan godt lide den jargon, der er. Her hos Uggerhøj er jeg også blevet taget godt imod, og alle kolleger hjælper mig gerne. Jeg ved, at der andre steder kan være udfordringer for kvinder i branchen. Men ikke her, siger hun.

Til gengæld har Kit Høireby oplevet, at nogle kunder er gået forbi hende for i stedet at henvende sig til en af hendes mandlige kolleger.

- Men så bliver de sendt over til mig og finder ud af, at kvinder også godt kan tage imod deres bil, siger Kit Høireby.

Kit Høireby har i fire måneder været kundemodtager hos Uggerhøj i Hjørring. - Allerede efter en uge følte jeg mig hjemme, og det var som om, at jeg havde været her i flere år. Så jeg havde en god mavefornemmelse, siger hun. Foto: Torben Hansen

Hos Uggerhøj i Hjørring er Lars Mølgaard glad for, at han for fire måneder siden ansatte en kvinde.

- Bilbranchen må siges at have været en mandeverden, men det betyder meget for os, at begge køn er repræsenteret, siger han.

Ifølge Lars Mølgaard har det været mærkbart i afdelingen, at Kit Høireby blev ansat.

- Som kundemodtager behøver man ikke have forstand på det tekniske, men på mennesker. Derfor er det godt, at vi i afdelingen er forskellige og har forskellige kompetencer.

Ifølge AutoBranchen Danmark udgør mænd næsten ni ud af ti ansatte i den danske bilbranche.