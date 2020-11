Nordjysk testkaravane ruller videre: Starter massetest i to nye kommuner

NORDJYLLAND:Det er godt en uge siden, at Region Nordjylland tog hul på arbejdet med at masseteste de 280.000 nordjyder i de syv nedlukkede nordjyske kommuner, og efter en intens indsats i Frederikshavn og Thisted kommuner er testkaravanen rullet videre til Hjørring og Jammerbugt kommuner.

Her har folk fra morgenstunden stillet sig i kø for at række runge og lade sig teste for coronavirus, så laboratorierne på Statens Serum Institut (SSI) får noget materiale at arbejde med i forsøget på at konstatere, om det er lykkedes at få inddæmmet og allerhelst eliminere cluster 5-mutationen fra minkfarmene.

Ifølge friske tal fra Region Nordjylland er 67 pct. af alle borgere i Frederikshavn Kommune blevet testet til og med lørdag 14. november. Helt præcist er det 39.095 ud af kommunens 58.388 borger. Opdaterede tal fra SSI viser søndag, at der i de seneste syv dage er fundet 65 personer i Frederikshavn Kommune, som er testet positive for covid-19.

I Thisted blev 26.977 borgere ud af kommunens 42.551 indbyggere testet fra 7.-14. november - svarende til 63 procent. Her er 56 personer ifølge SSI testet positive de seneste syv dage.

Faldende tal i Hjørring og Jammerbugt

Som sagt har Region Nordjylland søndag indledt massetesten i Hjørring og Jammerbugt kommuner. Begge kommuner har tidligere i år haft problemer med store smittetryk, men de opdaterede tal fra SSI tyder på, at borgerne i de to kommuner har fået vendt bøtten.

Således er der de seneste syv dage blot 19 personer, der er testet positive i Hjørring Kommune, hvilket giver et såkaldt incidenstal (smittede borgere per 100.000, red.) på 29,5. I onsdags lod borgmester Arne Boelt (S) flaget gå til tops på rådhuset for at fejre, at der for første gang i lang tid ikke blev fundet ét eneste nyt coronatilfælde.

I Jammerbugt Kommune er 16 borgere testet positive den seneste uge, hvilket giver et incidenstal på 41,8.

I Hjørring og Jammerbugt vil der blive massetestet frem til på lørdag. På fredag - 20. november - kommer testkaravanen også til Brønderslev og Vesthimmerland kommuner. I den kommende uge vil der også efter planen blive indledt testarbejde på Læsø, men her kan regionen endnu ikke oplyse, hvornår arbejdet starter.

Borgere, der vil lade sig teste, skal bestille tid på coronaprover.dk.