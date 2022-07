Klar til Løkken Koncerten: Sådan bliver vejret

LØKKEN:Når portene lukkes op til Løkken Stadion lørdag klokken 12, er der comeback til Løkken Koncerten - og det bliver for fuld musik. Allerede nu kan talsmand for koncerten Kim Bach konstatere, at man forventer godt gang i koncertpladsen.

- Vi er klar. Vi kan se, at vi har fået solgt rigtig mange billetter i forsalg, så vi har en bøn til folk om at væbne sig med tålmodighed, for der kan godt være kø, når vi åbner op, fortæller Kim Bach, der oplyser, at man kun kan købe billet på dagen ved at ramme hovedindgangen.

Lørdagens vejrudsigt over Løkken lover for nuværende 17-18 grader og høj sol. Eneste potentielle malurt i bægeret er en vind, der skyder 11-12 meter i sekundet.

- Det er heldigvis på et niveau, hvor vi ikke forventer, at det kommer til at gå ud over koncertoplevelsen. Ud fra den betragtning må vi sige, at vejret heldigvis ser ud til at være med os. Vi vil som altid gerne undgå regn, siger Kim Bach.

Koncertgæsterne kan se frem til blandt andet Kesi og Rasmus Seebach på det daglange program, som Queen Machine runder af.

Når koncerten er forbi lidt før midnat vil der være mulighed for de mange koncertgæster for at bliver transporteret hjem via offentlig transport.

Der er nemlig indsat ekstra busser, der afgår ved midnat fra busstationen i Løkken. Her vil der køre ekstra busser mod Hjørring, Brønderslev og Aalborg.

- Den sidste bus forlader ikke stationen, før alle koncertgæster har haft en chance for at nå fra stadion og ned på stationen, forsikrer Kim Bach, der glæder sig til at byde tusindvis af koncertgæster indenfor til den traditionsrige koncert.

- Vi satser på, det bliver en kæmpe fest. Særligt efter de seneste års ufrivillige aflysninger. Vi kan mærke, at interessen har været stor via vores sociale medier, men også bare via den interesse vi møder fra folk i dagligdagen, siger Kim Bach.