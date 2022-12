Klar til studiestart 1. februar: Tre studier har plads - gode jobchancer

HJØRRING:Der er færre ansøgere til flere af uddannelserne på Professionshøjskolen UCN i Hjørring end vanligt.

Det betyder, at der ekstraordinært er mulighed for at søge ind på hele tre uddannelser nu - og allerede starte studie til februar.

Det drejer sig om uddannelserne til enten sygeplejerske, pædagog eller lærer på UCN i Hjørring.

Uddannelsesdirektør Peter Møller Pedersen fortæller, at det usædvanligt, at der er ledige pladser på uddannelserne til sygeplejerske og pædagog.

- Vi har set et generelt fald til søgningen til uddannelserne på landsplan, og det kan vi desværre også mærke i Hjørring. Tidligere år har vi allerede efter sommerens ansøgningsfrist til de videregående uddannelser haft fyldt op på både pædagog og sygeplejerske til vinterens studiestart. Men nu står vi i en ny situation, hvor vi har ledige pladser, fortæller Peter Møller Pedersen.

Han fremhæver, at alle tre uddannelser er på listen over fagområder, hvor der allerede er eller bliver mangel på arbejdskraft.

- Vi håber, at flere der overvejer at blive enten lærer, sygeplejerske eller pædagog vil se på, om det er nu de skal begynde rejsen. Vores studievejledere sidder klar til at rådgive om uddannelserne og fortælle om UCN som studiested, siger uddannelsesdirektøren.

Først-til-mølle-princip

De ledige studiepladser fordeles efter først-til-mølle-princippet, så ansøgere der opfylder adgangskravene vil få tilbudt en af de ledige pladser umiddelbart efter, at deres ansøgning er blevet behandlet. Det er muligt at søge helt frem til studiestarten 1. februar eller til der er fyldt op på uddannelsen.

Ansøgningen foregår via ucn.dk/ledigepladser, hvor det også er muligt at få det samlede overblik over ledige pladser på alle UCN’s adresser.