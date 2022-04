Klar til vildt løb?: Du får med garanti mudder med ind over målstregen

POULSTRUP:Nu får du igen muligheden for at udfordre dig selv, din familie og dine venner med et udfordrende løb, hvor der udstedes garanti for, at du bliver både våd og mudret, inden du når målstregen.

Det drejer sig om Klostertrail 2022, der snor sig rundt i den smukke natur omkring Vrejlev Kloster ved Poulstrup.

Løbet afvikles 29. maj, og børnetrail på henholdsvis 2,5 km og fem km sættes i gang klokken 10.30.

Klokken 11.30 er Mud-Walk-afgang på 5 km for voksne.

Og 13.30 gælder det så klostertrail for voksne, hvor der kan tilbagelægges både fem og ti kilometer.

- Ruterne følger delvist Klosterruten, men flere steder bevæger vi os off-trail igennem sø, å, vandhuller, skov, krat mv. Der vil være opstillet forhindringer undervejs. Ruten til Børnetrail er tilpasset børn, og der vil være opsyn af voksne flere steder. Ruten til Mud-Walk går igennem de samme forhindringer, dog vil I kun blive udsat for at komme i vand til knæene, oplyser arrangørerne.

Start- og målområdet er i Klosterhaven, og der er omklædningsmuligheder i Poulstrup Hallens omklædningsrum.

Regler for løbet samt tilmelding kan man læse mere om på facebook-siden ”Klostertrail ved Vrejlev Kloster”

Samtidig med løbet kan man i øvrigt gæste det stemningsfulde marked på Vrejlev Kloster, der har åbent fra klokken 10 - 16.