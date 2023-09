Klub og familie side om side: Et sidste farvel til Krænni

På pladsen foran Sct. Catharinæ Kirke sang en stor menneskemasse torsdag eftermiddag "Altid frejdig, når du går".

Krænni - Jens Christian Hjermitslev - blev bisat fra Hjørrings største kirke, og med sangen fik han den sidste hilsen, inden han blev kørt væk af bedemanden.

Op mod 300 var mødt frem for at sige farvel til Krænni. Foto: Torben Hansen

Krænni, der var udviklingshæmmet med downs syndrom, døde torsdag i sidste uge i hjemmet efter et par indlæggelser på sygehuset i Hjørring med lungebetændelse.

Han blev 67 år gammel.

Kiste i balance

Krænni begyndte at komme i Hjørring-klubben AIK Frem i 1970, og som årene er gået, er han blevet et samlingspunkt i klubben, hvor han både var holdleder og æresmedlem.

Tilhørsforholdet til klubben blev understreget, da kisten blev båret ud:

Klub og familie bar kisten ud. Foto: Torben Hansen

Krænnis tre nevøer tog den ene side, mens Frem-formand Jørgen Larsen, klubmand Morten Christensen samt dennes hustru - Ulla - tog den anden side.

Gennem flere år er Krænni kommet i parrets hjem privat, og Morten Christensen var økonomisk værge for Krænni.

Op mod 300 personer deltog i bisættelsen - mange af dem iklædt Frems stribede kamp-trøje.

Krænni blev 67 år gammel. Foto: Torben Hansen

Hilsen fra ærkerivalen

I kisten var Krænni blevet iført sin habit-jakke med Frem-logo samt nålen fra dengang han blev udnævnt til æresmedlem.

En gruppe unge Frem-spillere havde taget fri på deres uddannelse for at yde den sidste respekt. Foto: Torben Hansen

I hans dødsannonce blev der gjort opmærksom på, at man i stedet for at købe blomster, også kunne vælge at støtte Foreningen LEV Nordjylland - en forening for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

Men der skulle selvfølgelig også være blomster og kranse - og Krænnis klub gav da også en krans med Frem-logo.

Krænni døde torsdag i sidste uge - her er han på plads i rådssalen i Hjørring i forbindelse med, at der blev udgivet en bog om ham sidste år. Arkivfoto: Bente Poder

Blandt de mange blomster var der i øvrigt også en sidste hilsen fra Frems ærkerivaler i HI i form af en bårebuket.

Efter bisættelsen gik turen mod Frems klubhus på Thomas Morilds Vej, hvor der var kaffe, kage - og stadionplatte.