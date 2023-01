Knækker koden: Fordobler antallet af ansatte og letter eksport til Norge

HIRTSHALS:Det er en kompliceret affære at fortolde varer mellem Danmark og Norge på grund af Norges meget restriktive toldbarrierer.

Men Color Line Cargo i Hirtshals har udviklet et unikt system, der kan håndtere netop toldekspeditionen ved varer mellem EU og Norge. IT-løsningen har gjort det langt nemmere for transportører at håndtere den besværlige told og giver dermed en smidig grænseovergang for kunderne.

Det skriver Hirtshals Havn i en pressemeddelelse.

- Der er traditionelt meget ventetid i Norge, når varer skal ind i landet, fordi det ikke er et EU-land. Og tid er som bekendt penge. Derfor er det afgørende, at man som transportør ikke holder stille mere end højst nødvendigt. Med vores toldløsning har vi udviklet et system, som kan håndtere fortoldningerne hurtigt og effektivt, så papirarbejdet er lavet på forhånd, når lastbilerne skal passere den norske grænse, forklarer Allan Rishøj, der er fragtchef hos Color Line Cargo.

Color Line Cargo har arbejdet på udviklingen af den digitale toldløsning i løbet af de seneste fire år og har i kølvandet på indsatsen samlet al norsk toldbehandling i Hirtshals med ambitionen om at skabe en mere strømlinet og effektiv speditionsforretning. Kompetencer og specialviden om det komplekse, norske toldområde er dermed samlet i den nordjyske havneby, der indimellem omtales som Norges sydligste havn.

Per Holm Nørgaard, direktør for Hirtshals Havn. Arkivfoto: Henrik Bo

- Det er helt afgørende for transportører, at toldekspedition kan foregå så hurtigt og smertefrit som muligt, og at vi i Hirtshals kan tilbyde en unik løsning i forhold til Norge, er med til at gøre os attraktive, både for kunder og for medarbejdere inden for toldområdet, siger Per Holm Nørgaard, administrerende direktør ved Hirtshals Havn.

Godsmængden for Color Line Cargo er steget 15 procent i løbet af 2022 sammenlignet med 2019.

- Vi er selvfølgelig meget glade for at se resultaterne af vores investeringer i udviklingen af systemet, som blandt andet har medført en fordobling af medarbejdere i Hirtshals, hvor vi i dag er 42 medarbejdere mod omkring 20 for fire år siden. Stigningen relaterer sig næsten udelukkende til en massivt stigende efterspørgsel på vores løsninger på eksporten til Norge, siger Allan Rishøj og tilføjer:

- Toldområdet er fortsat et område i udvikling for os, da både EU og Norge er i gang med implementering af ny toldlovgivning, som også vil stille større krav til os som leverandør. Vi investerer derfor også allerede nu i fremtiden ved selv at uddanne vores egne toldspeditører. Aktuelt har vi seks elever i lære, og vi tager løbende nye ind, fordi vi kan se, at behovet kun bliver større.

Strategien videreføres de kommende år, hvor toldforretningen skal udbygges yderligere, blandt andet på det tyske marked, ligesom eksisterende og potentielle kunder efterspørger en lignende løsning til Storbritannien efter Brexit.

- Både Tyskland og Storbritannien er uden tvivl interessante markeder for os. Generelt er toldekspedition en vigtig del af Color Line Cargos overordnede strategi, fordi vi kan tilbyde vores kunder andet og mere end transport fra A til B, siger Allan Rishøj.