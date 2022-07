Knækket vindmølle giver hovedpine - det er der god grund til

HIRTSHALS:På Hirtshals Idrætscenter klør de sig fortsat på hovedet over, hvorfor deres mere end 30 år gamle Vestas-vindmølle lørdag pludselig brækkede midt over.

Mandag blev resterne af vindmøllen inspiceret af det firma, som for kort tid siden udførte service på møllen. Umiddelbart kastede det ikke en præcis forklaring af sig på, hvorfor møllen nu er havareret, men centerchef Lars Henrik Kristensen har selv et bud på, hvorfor møllen nu ligger spredt i flere stykker i stedet for at stå og dreje rundt ca. 100 meter vest for centret, som den har gjort siden 1989, hvor den blev rejst.

- Alt tyder på, at den er bøjet i en af svejsningerne. Der er ganske givet tale om metaltræthed, siger Lars Henrik Kristensen.

Møllehavariet har ikke kun efterladt idrætscentret med en kløe i hovedbunden. Der er også stødt en hovedpine til.

- Den har bidraget med en væsentlig del til at dække vores strømforbrug gennem årene, fortæller Lars Henrik Kristensen.

Det savner I vel nu?

- Det kommer vi til. Det er helt sikkert. Specielt i disse tider, fastslår centerchefen med tanke på de hastigt voksende elpriser.

Skal der sættes en ny mølle op?

- Det er vi slet, slet ikke nået til at tage stilling til. Allerførst skal vi have den sikret og sørget for at få en nedrivningstilladelse. Det skal man åbenbart have, så det søger vi på lige i øjeblikket, og det regner vi med at have på plads enten i dag (mandag, red.) eller i morgen, oplyser Lars Henrik Kristensen.