Knald eller fald: Indsamling til butik tager godt ryk - men deadline nærmer sig

ÅBYEN:Der er lidt af en gyser under opsejling i Åbyen syd for Hirtshals: Siden Høkeren lukkede sin købmandsbutik på Allingdamvej sidste år for at hellige sig sin Harley, har en gruppe borgere arbejdet på at få genåbnet butikken.

Et barometer på den modsatte side af købmandsbutikken viser, at der nu er givet tilsagn om at købe anparter til en samlet værdi af 390.000 kroner - svarende til 156 anparter á 2500 kroner.

- Jeg er optimist, fastslår Maybritt Pedersen, der sidder i arbejdsgruppen bag indsamlingen.

Mere end halvvejs

Midlerne fra borgerne skal især gå til energivenligt inventar i butikken, så en ny købmand får mulighed for at starte op med state of the art. Med på sidelinjen er Dagrofa, der både skal assistere med indkøb af inventar samt ansættelsen af en ny købmand, når og hvis man kommer så langt.

Målet er nemlig at runde 700.000 kroner.

En gruppe borgere arbejder på at få byens købmand genåbnet. Foto: Bente Poder

I en periode gik indsamlingen lidt trægt, men på det seneste har frivillige stemt dørklokker i Åbyen og den nærliggende by Asdal, ligesom der er delt flyers ud i Horne, Uggerby og Kjul, hvor der er mange sommerhuse - og det har givet et godt afkast.

Men:

- Vi har besluttet at fastsætte en deadline - også af hensyn til vedkommende, der ejer butikslokalet, fortæller Maybritt Pedersen.

Datoen er 15. marts.

Dermed er der kun en måned tilbage til at få tilsagn på de sidste godt 300.000 kroner - og måske gerne lidt mere, hvis en enkelt eller to skulle falde fra, idet tilsagnene ikke er juridisk bindende.