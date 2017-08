Knallertkører ramt af bil

HJØRRING: Ved halv syv-tiden mandag morgen skete der et trafikuheld i krydset Hirtshalsvej/Krustrupvej. En 63-årig mandlig bilist fra lokalområdet kom kørende ad Hirtshalsvej mod vest, hvor vedkommende havde planer om at dreje til højre for enden af vejen. Men inden bilisten nåede så langt, blev en ung mand på 19 år ramt, da han kom kørende på sin knallert. Ifølge politiet har knallertkøreren ikke overholdt sin vigepligt, da han kom kørende nord ad Krustrupvej på den dobbeltrettede cykelsti.

T-krydset er anlagt sådan, at der er hajtænder på cykelstien, inden man krydser Hirtshalsvej ved et helleanlæg tæt på produktionsskolen. Ifølge politikommissær Lars Jensen, Nordjyllands Politi i Hjørring, så blev knallertkøreren efterfølgende kørt på sygehuset med indre kvæstelser - det skulle dog ikke være livstruende.