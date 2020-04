Knap 3000 billetter solgt til aflyst Løkken Koncert

LØKKEN:Med regeringens forbud mod store forsamlinger frem til september grundet Covid-19 bliver der ingen Løkken Koncert i år.

Anden lørdag i juli skulle Rasmus Seebach, Alphabeat, Nik & Jay, Mads Langer og Johnny Madsen have trykket den af i badebyen, men nu er festen aflyst.

- Vi har på forhånd solgt små 3000 billetter. De kan bruges til koncerten næste år eller også kan man få pengene tilbage, oplyser Kim Bach fra Løkken Koncert.

Hvad man konkret skal foretage, hvis man vil have pengene tilbage vil blive oplyst snarest efter påske.

Det er den lokale idrætsforening GVL, der i næsten 40 år har arrangeret Løkken Koncert - arrangementet har de senere har trukket omkring 6000 publikummer.

GVL plejer at lave et fem- eller måske ligefrem seks-cifret overskud.

- Men det skal GVL nok komme igennem. Der har været tre-fire gange gennem årene, hvor der ikke har været overskud på grund af dårligt vejr, fortæller Kim Bach.

Han regner med, at GVL kommer ud af aflysningen uden de store skrammer, da der i kontrakterne med kunstnerne som regel er force majure-bestemmelser.

Mindre foreninger i området - eksempelvis svømmeklubben, Vrensted Gymnastikforening og Hundelev Boldklub - går dog også glip af de penge, som de plejer at tjene ved at løse forskellige opgaver for Løkken Koncert.