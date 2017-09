Knas internt i Alternativet

HJØRRING: Der er knas internt i partiet Alternativets lokalafdeling mellem visse medlemmer og partiets tidligere lokalafdelingsformand Bent H. Jørgensen. Det førte til, at lokalafdelingen valgte ny formand på årsmødet i august, hvor Minna Sadjadi blev forperson, hvilket er den titel, Alternativet bruger.

Bent H. Jørgensen stillede ikke op til formandsposten. Det er tredje parti, hvor Bent H. Jørgensen oplever knas i samarbejdet. Han var medlem af SF fra 1999-2009, hvor han i 2009 sad som både folketingskandidat og lokalformand. SF’s lokalafdeling endte med indstille til SF’s hovedbestyrelse, at den skulle smide ham ud, blandt andet fordi han i et læserbrev i NORDJYSKE havde frarådet folk at stemme på SF-kandidater til kommunalvalget. Kritikerne var desuden uenige med ham om den interne organisation i partiet.

Han meldte sig efterfølgende ud af SF og gik i stedet til Enhedslisten, hvor han i juli 2013 blev opstillet som spidskandidat. På grund af uenigheder mellem Bent H. Jørgensen og lokalafdeling om den interne organisation i partiet, besluttede lokalafdelingens medlemmer at opstille en ny kandidatliste til kommunalvalget. På den liste optrådte Bent H. Jørgensens navn ikke. Han meldte sig ud af Enhedslisten og er nu medlem af Alternativet.

NORDJYSKE ville gerne vide, hvad uenighederne går på, men Bent H. Jørgensen er fåmælt om sagen.

- Jeg kan bekræfte, at der har været uenigheder i lokalforeningen, men jeg har ikke yderligere kommentarer, siger Bent H. Jørgensen.

Alternativets spidskandidat Mette Harbo Arleth bekræfter ligeledes, at der er uenigheder.

- Alternativet har valgt ny formand, fordi vi var nogle, der var utilfredse med Bent H. Jørgensen. Vi trængte til et bedre samarbejde, siger Mette Harbo Arleth, som heller ikke ønsker at uddybe, hvad uenighederne drejere sig om. Hun understreger, at hun udtaler sig på egne vegne.