Knastør klit brudt i brand - politi gentager advarsel

LØKKEN:Kl. 19.49 måtte Nordjyllands Beredskab for anden gang tirsdag rykke ud til en naturbrand i Løkken-området. Lidt øst for Ny Strandvej var der gået ild i et knastørt klitområde, og da brandfolk fra den lokale station nåede frem, var røgen så sort, at det var svært at danne sig et overblik over omfanget.

Det fortæller indsatsleder Dennis Møller Jensen.

- Der er brændt et område på ca. 20x20 meter ved en gangsti, der går fra et sommerhusområde og ud til stranden, fortæller Dennis Møller Jensen.

Da først brandfolkene havde fået hældt det første vand på flammerne, fik de hurtigt skabt overblik over branden, der viste sig ikke at være så omfattende som frygtet.

Ifølge Nordjyllands Politi er der ikke mistanke om, at branden er påsat. Årsagen er ikke fundet, men vagtchef Karsten Højrup Kristensen hælder til, at det kan været et cigaretskod, der har udløst branden.

- Men det er vi ved at få undersøgt, oplyser han.

Tirsdagen har budt på flere naturbrande i Nordjylland, og Nordjyllands Politi gentog tirsdag aften advarslen om, at der som følge af mange dage med høj sol og ingen nedbør er høj brandfare i dele af Nordjylland netop nu. Og risikoen bliver ifølge brandfare.dk, som Beredskabsstyrelsen står bag, ikke mindre de følgende dage.

Dennis Møller Jensen opfordrer også nordjyderne til at omgå ild i det åbne landskab med den størst mulige forsigtighed.

- Vi kommer nok til at gentage det mange gange de næste dage: Pas på derude, for der er dælme tørt. Og ser man på vejrudsigten, er det ikke ligefrem regn, de lover i den kommende tid, konstater indsatslederen.

Han oplyser, at der ikke på noget tidspunkt var fare for mennesker eller bygninger ved klitbranden i Løkken.