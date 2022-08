Knivrøveri mod Super Brugsen i Sindal

SINDAL: Super Brugsen i Sindal har torsdag ved godt 18-tiden været udsat for et røveri, hvor en person bevæbnet med kniv truede personalet i butikken til at udlevere et ukendt beløb.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Ifølge tweetet stak gerningsmanden af i en større sort bil med polske nummerplader, og den bil efterlyser politiet nu.

Samtidig lyder der en opfordring til eventuelle vidner om at kontakte politiet på telefon 1-1-4, hvis man har set eller hørt noget i nærheden af brugsen eller har set den sorte bil køre fra stedet.