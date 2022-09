Knud fik aflyst sin tid - praktiserende læger mangler Covid-19-vacciner

HJØRRING:Efterspørgslen efter at få det fjerde vaccinations-stik mod Covid-19 hos egen læge er tilsyneladende kommet bag på Region Nordjylland. Hos flere praktiserende læger må de afvise patienter og henvise dem til et vaccinationscenter.

69-årige Knud Møller Andersen havde i god tid sikret sig en tid 25. oktober hos sin egen læge i Bispensgade i Hjørring, men i denne uge modtog han en sms, hvori lægehuset meddeler, at Region Nordjylland ikke har leveret det nødvendige antal vacciner, og derfor må de aflyse hans tid.

Først sagde lægehuset ja, men nu er tiden blevet aflyst Foto: Jakob Gammelgaard

- Jeg foretrækker at blive vaccineret der, hvor jeg er vant til at komme. Jeg synes, det er for dårligt, at de ikke leverer nok vacciner, når Statens Seruminstitut skriver i indbydelsen til at få vaccinen, at man kan få det gjort ved nogle af de praktiserende læger.

Knud Møller Andersen fik bekræftet, at hans egen læge er en af dem, der er på listen, da han for to uger siden var hos lægen i andet anliggende. Kort efter bestilte han tiden til vaccinationen hos sekretæren.

Jette Klokkerholm

Nordjyske har også været i kontakt med lægehuset Smutten i Hjørring, som ligeledes skriver på hjemmesiden, at de tilbyder COVID-19-vaccination for patienter over 50 år her efter 1. oktober. Lægehuset oplyser, at de har modtaget en del vacciner, men slet ikke nok til at modsvare efterspørgslen, så også her må patienter, der ringer for at bestille en tid, i øjeblikket afvises.

Nyt system

Region Nordjylland oplyser, at regionen er fuld gang med at "sætte strøm" til en ny vaccineorganisering, som betyder, at borgerne kan blive vaccineret på regionens vaccinationscentre i de 11 kommuner. Hvor det tidligere kun har været muligt at blive vaccineret mod COVID-19 i et vaccinationscenter, er der nu også tilbud om influenza- eller pneumokokvaccination samtidigt, hvis man er i målgruppen og ønsker det.

Regionen betragter kun tilbuddet om vacciner hos de praktiserende læger som et supplement:

- Alle læger har indtil nu ikke nødvendigvis kunnet få alle de vacciner, de ønsker, men på baggrund af en stor efterspørgsel for vaccination ved de praktiserende læger har regionen nu opjusteret den andel af vacciner, der kan foregå her, fortæller chefkonsulent Anders Cinicola.

Regionen er dog fortsat nødt til at sikre, at der er vacciner nok til dem, der skal vaccineres i et vaccinationscenter, men også til særlige indsatser som for eksempel vaccination af borgere i eget hjem, botilbud og beboere på plejehjem.

- I og med der sendes en større andel af vacciner ud til de praktiserende læger betyder det også, at der skrues ned for kapaciteten i de regionale vaccinationscentre, for at sikre, at der er tider nok til dem, der bestiller en tid her. Borgerne kan derfor godt i nogle tilfælde opleve, at det kan være lidt sværere at finde en tid til vaccination, der passer, fortæller Anders Cinicola.

- Så må jeg jo se, om at jeg jeg kan få en tid ude i synshallen (vaccinationscentret i Hjørring på Læsøvej 10 red.). Måske er det noget politisk, at man helst ser vaccinationerne sker i de offentlige centre, funderer Knud Møller Andersen.