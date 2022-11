Køber lader vente på sig: Særligt én ting får unik ejendom til at toppe prislisten

HJØRRING:Man må væbne sig med tålmodighed, når der skal sælges en unik historisk liebhaverejendom, som den, der i fire år har været til salg ved Kjærsgaard Strand nordvest for Hjørring.

Kjærsgaard Hovedgaard, der kan spores helt tilbage til 1300 tallet, omfatter både agerjord, skov og et stort fredet klitområde ved Kjærsgaard Strand, fortæller ejendomsmæglerfirmet Lilienhoff

Ejendommen kan både bruges som lystejendom og til landbrug Foto: Lilienhoff

Gården består af en stor hvidkalket hovedbygning på 482 kvadratmeter med tre store stuer og syv værelser foruden to badeværelser, et gæstetoilet, et vaskerum og et spisekammer ved køkkenet. Der er også en separat lejlighed i hovedbygningen. Der er også endnu en bolig på 154 kvadratmeter på ejendommen og så diverse udhuse og avlsbygninger - bl.a. tømrerværksted og hestestald. Der er egen ridebane og en træbygning på 180 kvadratmeter, som ligger i klitterne og som kan fungere som læskur for kreaturer.

Ret til at bygge i fredede klitter

Men én ting, der nok i særlig grad har påvirket prisen på 33 millioner kroner, er, at der til ejendommen er knyttet en unik og speciel tinglyst rettighed, hvorefter ejeren af Kjærsgaard har lov til at bygge et sommerhus i det 102 hektar store fredede klitområde, der også omfatter en stor sø.

Derudover er der også 17 hektar skov og 80 hektar agerjord til ejendommen.

"Man kan drive landbrug eller holde dyr. Man kan drive eget erhverv, eller man kan blot nyde at have en stor, stemningsfuld bolig med udgang til egen park med læbælter, sø, et bredt å-løb og åbne, omgivende marker", hedder det i liebhaver-ejendomsmægler Lilienhoffs beskrivelse af ejendommen.

Kjærsgaard Hovedgaard, der løbende er blevet renoveret har længe toppet prislisten over huse til salg i Hjørring Kommune.