Købmand bestormet af undrende kunder: Flytter anden discountkæde ind her?

HJØRRING:Personalet i REMA 1000 på Odinsvej har haft ekstra travlt denne weekend.

Ikke kun med at sælge varer, fylde op på hylderne og alt det andet, der foregår i butikken til daglig. Men også med at svare på spørgsmål.

- Er I ved at blive opkøbt og blive til en Løvbjerg? lød standardvarianten af det spørgsmål, som var på flere hundrede handlendes læber.

Baggrund: På tårnet ved indgangen har der siden torsdag eftermiddag stået Løvbjerg.

- Historien er, at for en hel del år siden, tror det er over 20, lå der jo en Løvbjerg her. Og nu er vi begyndt at renovere butikken. Blandt andet skal det tårn ned, og da håndværkerne begyndte at pille pladerne af, dukkede de gamle Løvbjerg-skilte op, forklarer Torben Villum, der er købmand i REMA 1000 på Odinsvej.

Og suppler med, at svaret på ovenstående spørgsmål - om hvorvidt der godt nok skal være Løvbjerg her - fra hans mund har været:

- Jah, i hvert fald indtil mandag. Sagt med et smil på læben.

Personligt fik han mere end 50 henvendelser om det bare i søndags, da han var på job.

Alt det nye

De gamle Løvbjergplader har altså været synlige siden torsdag, men er snart på vej væk.

- Det er planen, at håndværkerne begynder at pille dem ned i dag, mandag. Men vi har fået flere hundrede henvendelser, og eftersom der er Løvbjerg i både Brønderslev og Frederikshavn, kan jeg godt forstå, hvis nogen tænker de også gerne vil rykke ind i Hjørring. Men her på Odinsvej er det altså fortsat en REMA 1000, slår Torben Villum fast med syvtommersøm.

Bygningen er mere end 30 år gammel, så det man er i færd med, er en fremtidssikring.

- Der bliver lavet ny facade, ny belysning, nye lofter, nyt vindfang og nye personalefaciliteter. Ombygningen tager omkring 10 uger mere, og når tårnet er nede forventer jeg ikke, at der dukker flere Løvbjerg-effekter op.

- Men man skal jo aldrig sige aldrig. Da jeg ryddede op for 10 år siden, dukkede nogle gamle Løvbjerg-trøjer op, og hvem ved når køkkenet ryger ned i næste uge. Så kan det da godt være, at der dukker lidt mere op. Men det er da også meget fedt med lidt sjæl i bygningen, runder Torben Villum af.