Købmand i stor satsning: Butik i havneby udvides for to-cifret millionbeløb

HIRTSHALS:Mandag blev der præsenteret en nyhed, der nok også skal give genlyd på den anden side af Skagerrak: Spar på Margrethevej i Hirtshals skal udvides for et to-cifret millionbeløb - og det er blandt andet for at præsentere et stærkt brand, der er i høj kurs blandt vort norske broderfolk.

- Vores gamle rammer er slidte, og skal vi vækste mere, så skal vi have mere plads, fastslår René Ejstrup Larsen, der driver købmandsbutikken i Hirtshals, hvor der er omkring 30 ansatte - heriblandt hans ægtefælle Pia.

På tegnebrættet længe

Det populære brand er Slagter Winther, som René Ejstrup overtog for få år siden - og som er en vigtig del af paletten i købmandsbutikken.

- Slagter og delikatesse er lidt gemt væk i butikken i dag. Det skal frem i lyset, da der er et uforløst potentiale. Derfor laver vi Slagter Winther som en Shop-In-Shop, fortæller René Ejstrup Larsen.

Udvidelsen af butikken har været på tegnebrættet længe, men Covid-19 og Ukraine-krigen med dertil hørende prisstigninger på alt lige fra energi til byggematerialer har gjort tilløbet lidt langt.

- Men jeg har en god fornemmelse i maven - vi forventer jo en omsætningsstigning, når ombygningen færdig, siger René Ejstrup Larsen.

Så stor bliver den

Ombygningen står i 16-17 millioner kroner, og René Ejstrup Larsen skal derfor have flere kunder i butikken for at finansiere satsningen via en højere husleje til udlejer.

Projektet indebærer, at butiksarealet vokser fra 700 til 900 kvadratmeter - samlet set vil Spar på Margrethevej komme til at sprede sig over 1350 kvadratmeter.

En nabobygning rives ned, så der også bliver bedre parkeringsfaciliteter - og i det hele taget vil kunderne opleve en del ændringer: Helt nyt inventar, en oprustning med vin og special-øl samt - ligesom tilfældet er med kødet - en bedre præsentation af brødet, der leveres af Ingeborg i Sindal.

Desuden kommer der nye faciliteter til personalet samt mere effektive arbejdsgange, da lagerkvadratmeterne i højere grad samles.

Vækst sidste år

Det store projekt sættes i gang omkring påske, og første etape - slagter og delikatesse - ventes allerede at være afsluttet 1. juli: på dette tidspunkt regner købmanden også med at kunne præsentere en ny slagtermester.

- Vi kører en ret stram tidsplan, så byggeriet skal gerne være helt færdigt på seks måneder. Der vil selvfølgelig være forskellige udfordringer undervejs, men vi planlægger at køre igennem uden lukkedage, lyder det fra købmanden.

Mens hele processen med at få Slagter Winther op at køre udløste et underskud i butikken i 2020, havde Spar i Hirtshals et overskud på 333.000 kroner for 2021, fremgår det af regnskabet.

- Og vi havde vækst sidste år, og får også et positivt resultat for 2022, oplyser Hirtshals-købmanden.